Генпрокуратура РФ проверит рост цен на продукты

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ для защиты прав граждан в условиях распространения коронавируса проверит обоснованность роста цен на продовольственные товары, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными органами (поручено - ИФ) активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что сейчас отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, по данным прокуроров, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное - на 23,8%, мука - на 12,9%, хлеб - на 6,3%.

В Генпрокуратуре пообещала при выявлении нарушений "решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен" и "жесткое пресечение картельных сговоров".

Ранее о необоснованности роста цен на продуты заявили президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин.