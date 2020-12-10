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Мишустин призвал производителей и ритейл не наживаться на людях

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Производители товаров и руководители торговых сетей не должны наживаться на людях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и конечно экспортерам. Не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства в четверг.

Премьер отметил, что намерен в четверг в 17:00 провести совещание по этому вопросу.

"Министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли поручаю проконтролировать ситуацию с ценами на продукты в рознице, о которых говорил президент, и проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями", - сказал Мишустин.

Он также поручил им подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для стабилизации ситуации по основным товарным позициям.

В ходе заседания премьер подверг критике действия министерств, не отреагировавших на рост цен на продукты.

Накануне перед совещанием на встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым президент РФ Владимир Путин напомнил о дефиците продуктов во времена СССР. "Тогда говорили: "В Советском Союзе есть все, но не всем хватает". Тогда не хватало потому, что дефицит был, а сейчас может не хватать потому, что у людей недостаточно денег для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", - пояснил глава государства свою мысль.

Позднее, на совещании Путин подчеркнул, что рост цен на базовые продукты питания "пандемией не объяснишь", и потребовал своевременно применять инструменты сдерживания цен.

Михаил Мишустин

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