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Треть россиян назвала себя бедными, богатыми признал себя лишь 1%

Треть россиян назвала себя бедными, богатыми признал себя лишь 1%
Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Каждый третий россиянин (33%) считает, что живет бедно, при этом 7% сограждан отмечают, что жили так всегда, а 12% респондентов стали бедными более десяти лет назад, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в пятницу в "Интерфакс".

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Среди причин своей бедности россияне, считающие себя бедными, называют крайне низкий уровень зарплат и их снижение, рост тарифов и потерю рабочего места.

По данным ФОМ, почти две трети заявивших о своей бедности россиян, или 20% всех респондентов, уверены, что в ближайшие три-пять лет будут жить так же бедно, как и сейчас. Почти шестая часть сограждан, относящих себя к бедным слоям населения, или 6% всех респондентов, рассчитывает, что им за это время удастся повысить свой уровень жизни. Не знает, чего ждать в этом отношении, почти каждый пятый россиянин, считающий себя бедным, или 7% всех респондентов.

В свою очередь, практически две трети россиян (64%) относят себя людям со средним достатком, а богатыми себя назвал 1% сограждан, отмечают социологи.

Всероссийский опрос был проведён 13-15 ноября 2020 года среди тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Хроника 27 января – 11 декабря 2020 годаЭкономический кризис
ФОМ

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