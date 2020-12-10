Опрос показал, что около 70% россиян перешли в режим экономии

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Больше половины граждан РФ (57%) полагают, что сейчас неудачное время для крупных покупок, благоприятным периодом для таких покупок нынешнее время считает каждый четвертый (25%), почти 70% заявили, что сейчас лучше тратить деньги по минимуму, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 18% сограждан или почти каждый пятый россиянин затрудняются составить мнение о том, стоит или нет в настоящее время делать крупные покупки.

Что касается мнения россиян относительно того, насколько выгодно в настоящее время брать кредиты, то три четверти сограждан (75%) считают это плохой идеей. Каждый девятый (11%), напротив, полагает, что кредиты сейчас брать выгодно, отмечают социологи. 14% сограждан не могут определиться с тем, насколько выгодно или наоборот, невыгодно, брать сейчас кредиты.

Снять деньги с банковского вклада, если таковые там имеются, в настоящее время рациональным решением считают 42% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В свою очередь, каждый третий (32%) полагает, что свободные деньги стоит положить в банк, 16% респондентов не знают, как им следует поступить, отмечают социологи.

68% россиян считают, что в настоящее время лучше тратить деньги по минимуму, стараясь сохранить максимальную сумму на будущее. Каждый пятый (21%) убежден, что сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения вложить во что-нибудь ценное. 11% россиян затрудняются определить наиболее выгодную для себя модель поведения по данному вопросу, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 27 ноября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Поручение Путина

Накануне, 9 декабря, президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по обеспечению доступности для россиян основных категорий продуктов питания.

Перед совещанием на встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым он напомнил о дефиците продуктов во времена СССР. "Помните, как тогда говорили? Вы еще человек молодой, не помните, а я помню. Тогда говорили: "В Советском Союзе есть все, но не всем хватает". Тогда не хватало потому, что дефицит был, а сейчас может не хватать потому, что у людей недостаточно денег для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", - пояснил глава государства свою мысль.

Позднее, на совещании Путин заявил: "Я уже упоминал про советские времена на предыдущей встрече с правительством - когда все есть, но не всем хватает. А здесь - все есть, но не всем по карману, не могут купить. Но, послушайте, мы с вами знаем, что нужно делать в этих случаях", - обратился президент к правительству.

Он подчеркнул, что рост цен на базовые продукты питания - "это пандемией не объяснишь", и потребовал своевременно применять инструменты сдерживания цен. "Все инструменты сдерживания цен известны, во всяком случае, по этим позициям известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит", - сказал Путин.