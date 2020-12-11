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Слушания по многомиллиардному иску к "Норникелю" перенесены

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края отложил до 24 декабря рассмотрение иска Росприроднадзора о взыскании с "дочки" "Норникеля" "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) 148 млрд рублей ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда, суду потребуется время для ознакомления с новыми документами.

По ходатайству "дочки" "Норникеля" суд привлек к участию в деле "Центр лабораторного анализа и технических измерений" (ЦЛАТИ). НТЭК считает, что пробы были отобраны Росприроднадзором с нарушением нормативов (часть веществ, по мнению НТЭК, не относится к дизтопливу, некоторые загрязненные участки учтены по несколько раз).

Также НТЭК считает неправомерной попытку дважды привлечь компанию к ответственности за загрязненную почву - по мнению "дочки" "Норникеля", Росприроднадзор посчитал и вред от самого разлива, и вред от ликвидации разлива (проезд техники по загрязненной почве, изъятие слоев почвы для недопущения дальнейшего загрязнения).

Росприроднадзор вновь заявил, что не намерен корректировать сумму иска с учетом затрат на ликвидацию.

Ранее НТЭК представила материалы, подтверждающие затраты на сумму 3,7 млрд рублей - это фактические задокументированные затраты на данный момент, с актами выполненных работ. Позже в суд будут представлены новые документы о затратах. Всего "Норникель" ранее оценивал свои затраты на ликвидацию в 10 млрд рублей.

Итоговая сумма, по мнению "Норникеля", должна учитывать затраты на устранение загрязнения и восстановление окружающей среды (такую возможность дает статья 78 закона об охране окружающей среды). При этом "Норникель" в отчетности за первое полугодие отразил резерв в $2,13 млрд под экологические требования.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии на норильской ТЭЦ в 148 млрд рублей (около $2,1 млрд на момент объявления претензий). Сам "Норникель" оценил ущерб окружающей среде в результате аварии в 21,4 млрд рублей. Экспертная организация АНО "Экотерра", привлеченная "Норникелем" для оценки вреда водным объектам в ходе аварии, оценила ущерб в 17,94 млрд рублей.

Разлив топлива в Норильске

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Хроника 29 мая – 11 декабря 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норникель Норильск Росприроднадзор Красноярск

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