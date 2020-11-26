Независимый консультант подтвердил выводы о причинах аварии на ТЭЦ Норильска

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Привлеченная "Норникелем" для экспертизы причин аварии на норильской ТЭЦ и рекомендаций компания Environmental Resources Management (ERM), крупный экологический консультант, представила отчет совету директоров, говорится в сообщении "Норникеля".

В этом отчете исследуются основные причины и факторы, способствовавшие аварии, и критические точки системы управления, которые повлияли на инцидент.

ERM отмечает, что предварительные результаты расследования государственных органов сообщали, что некоторые из свай, поддерживающих аварийный резервуар, оказались короче проектной длины и не были погружены в скальную породу на необходимую глубину. Работы по установке аварийного резервуара проводились в середине 1980-х годов.

"Повышение температуры и таяние вечной мерзлоты уменьшает адгезию и несущую способность грунтов по отношению к скальной породе и делает сваи подверженными возможному быстрому оседанию и подвижности", - считает ERM.

Вероятным механизмом разрушения, по мнению консультанта, является "повышение температуры вечной мерзлоты, связанное с уменьшением промерзания и несущей способности грунтов, и, как следствие, подвижности свай, не заглубленных в скальную породу".

Помимо этого, ERM обращает внимание на недостатки управления и контроля при эксплуатации. "Резервуарам хранения аварийного топлива уделялось недостаточное внимание, как с позиций понимания последствий аварии, так и оценки ее вероятности. Соответственно, уровень управления и защиты оказались ниже того, который предполагается для таких объемов хранения топлива", - говорится в исследовании.

Другой проблемой стало то, что емкости обвалования оказались недостаточными для того, чтобы вместить весь объем, пролившийся из резервуара. Ресурсы и меры планирования реагирования на такое крупное событие отсутствовали. "Это еще раз подтверждает недостаточную оценку потенциальных последствий катастрофичных аварий и отсутствие системы управления, которая позволяла бы контролировать и смягчать последствия таких событий", - констатирует ERM.

"Однако, следует отметить тот факт, что если бы все сваи были установлены в скальную породу так, как предусматривалось проектом, то аварии могло бы не произойти", - считает консультант.

"Норникель" усовершенствует управление рисками

Результаты экспертизы ERM будут рассмотрены руководством "Норникеля", на их основании будет составлен план по выполнению рекомендаций.

"Независимо от причин инцидента, компания берет на себя ответственность за полную ликвидацию последствий. Мы подтверждаем нашу приверженность полной реабилитации территории, пострадавшей от разлива дизтоплива", - прокомментировал отчет первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко.

"Выводы ERM подтвердили, что риски изменения климата растут, и мы должны усовершенствовать управление рисками для того, чтобы противостоять им более эффективно", - добавил он.

Дяченко напомнил, что "Норникель" модернизирует службу мониторинга вечной мерзлоты и разрабатывает систему мониторинга фундаментов сооружений. В рамках проекта мониторинга проводятся спутниковая съемка, мониторинг опорных свай и температуры грунтов посредством геологического бурения, установки тензометрических датчиков и датчиков температуры, а также проводится модернизация Диагностического центра Заполярного филиала и лаборатории вечной мерзлоты. Бюджет капитальных вложений, направленных на повышение промышленной безопасности объектов инфраструктуры Норильского промышленного района, составляет 100 млрд руб.

Ранее Ростехнадзор пришел к выводу о том, что авария на ТЭЦ Норильска 29 мая произошла из-за нарушений при проектировании и строительстве основания резервуара. По мнению ведомства, на аварию также повлиял некачественный контроль за эксплуатацией резервуара со стороны ответственных лиц АО "НТЭК", "дочки" "Норникеля", эксплуатировавшей аварийный резервуар.