Ученые оценили влияние ЧП на норильской ТЭЦ-3 на экосистему

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Большая Норильская экспедиция обнародовала итоги полевого и лабораторного этапов своей работы, сообщает в пятницу издание СО РАН "Наука в Сибири".

"В нем (отчете - ИФ) отмечена двойственность ситуации: с одной стороны, в Норильском промышленном районе достаточно высоки концентрации различных поллютантов (веществ-загрязнителей), как техногенных, так и природных, накопленных за десятилетия эксплуатации территории, с другой - последствия разлива нефтепродуктов не оказали критичного влияния на экосистему Норило-Пясинского бассейна", - говорится в сообщении

"Следы загрязнения очевидны до устья реки Амбарной, а в южной части озера Пясино, куда она впадает, минимально идентифицировались лишь единовременно по данным геоинформационных систем", - уточняется в отчете.

Ученые отмечают, что в составе экосистемы озеро Пясино является природным сорбирующим элементом, попадание дизтоплива в Карское море исключено, а последствия майского разлива для почв можно свести к нулю в течение двух-трех лет.

Также в отчете говорится, что хранилище аварийного дизельного топлива было построено на небольшой площадке (600 на 150 метров) с очень неровными (сегодня) температурами мерзлых грунтов: от -0,5 до -4,2 градусов по Цельсию на глубине 10 метров.

"Мерзлый слой в районе техногенного воздействия нарушен, обнаружены талики (участки оттаявшей почвы в зоне вечной мерзлоты - ИФ), один из которых стал причиной потери устойчивости пятого резервуара ТЭЦ-3 и, как следствие, - разлива нефтепродуктов", - приводятся в сообщении слова директора якутского Института мерзлотоведения им.П.И.Мельникова Михаила Железняка.

Ученый подчеркнул, что формирование таликов началось практически сразу после сдачи объекта в эксплуатацию, то есть в 1980-х годах.

По итогам Большой Норильской экспедиции ученые предлагают модернизацию государственной системы экологического мониторинга и создание аналогичной в "Норникеле", при этом особое внимание должно уделяться устойчивости всех инженерных конструкций и местам хранения вредных веществ.

Сибирские ученые готовы разработать технологии комплексного слежения за такими объектами, а также очистки почв и воды препаратами на основе аборигенных углеводородокисляющих микроорганизмов.

Большая Норильская экспедиция, в которой принимало участие 14 институтов Сибирского отделения РАН, состоялась 29 июля - 2 сентября, она прошла в бассейнах рек Пясины, Норилки, Амбарной, озера Пясино, ученые собрали образцы почв, растений и донных осадков.

Инцидент на норильской ТЭЦ-3

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильской топливно-энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") " из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, последняя впадает в крупное озеро Пясино, соединенное рекой с Карским морем.

СКР по факту аварии возбудил четыре уголовных дела, были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин, заместитель главного инженера ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов. В конце июля Старостина и Кузнецова отпустили под домашний арест.

Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей, НТЭК - в 21,4 млрд рублей.