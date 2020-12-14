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Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Половина московских фитнес-клубов может обанкротиться к концу 2020 - первому кварталу 2021 года из-за коронавирусных ограничений и отсутствия мер поддержки, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

"Во время вынужденных каникул обанкротилось порядка 15-20% предприятий, падение выручки к сентябрю-октябрю составило 40-50%. Если эта динамика сохранится, то на конец 2020 года-первый квартал 2021 года обанкротится 50% фитнес-клубов", - сказала Минеева на заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы в понедельник.

Она уточнила, что в целом падение в отрасли фитнес-индустрии и спорта по оценкам экспертного сообщества составляет 35%.

Минеева сообщила, что представители отрасли считают необходимым предоставить целевые субсидий фитнес-сетям для оплаты задолженностей, снизить соцналоги и взносов для фитнес-клубов как представителей социально-ориентированной отрасли. Также представители отрасли просят ввести мораторий на возврат авансовых платежей за годовое клубное членство и включение части фитнес-услуг в ОМС (обязательное медицинское страхование) как формы превентивной медицины.

Также Минеева сообщила, что среди пострадавших отраслей находится и индустрия красоты.

"Падение выручки за период с июня по октябрь 2020 года составило 40% по сравнению с 2019 годом. Более 90% салонов красоты находятся в ситуации операционных минусов, то есть накапливаемого убытка... 20% предприятий индустрии красоты уже закрылось", - уточнила Минеева.

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