Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 15.12В России 2 707 945+26 689В мире 72 849 650+597 109

"Роснефть" поставила на учет запасы нового месторождения газа в Карском море

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Государственной комиссией по запасам поставлены на учет запасы нового арктического газового месторождения "Роснефти" - 514 млрд куб. м газа и 53 млн т конденсата, открытого по итогам поисково-оценочного бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море, сообщила компания.

"По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных. Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца маршала Рокоссовского", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в ходе бурения на структуре "Викуловская" (лицензионный участок "Восточно-Приновоземельский-1") компанией было открыто уникальное месторождение маршала Жукова с запасами газа в 800 млрд куб м.

"Бурение в Карском море велось в рамках комплексной программы "Роснефти" по освоению нефтегазового потенциала этого региона. Старт проекту в 2014 г. дал президент России Владимир Путин. Результатом бурения первой скважины "Университетская-1" стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений "Победа". Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 млн т нефти и 422 млрд куб м газа. Комплексная программа бурения, реализованная "Роснефтью" в Карском море, подтвердила высокую нефтегазоносность изучаемых структур и позволила сформировать в этом районе новый нефтегазовый кластер, включающий три открытых месторождения с суммарным объемом оцененных запасов более 1,7 трлн куб м газа и порядка 200 млн т нефти и конденсата", - отмечает компания.

Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря компанией обнаружено более 30 перспективных структур. "Роснефть" планирует провести поисково-оценочного бурение на этих участках, продолжив освоение нефтегазового потенциала Карского моря.

Роснефть

Новости по теме

Новости

Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями

Думе предложили уточнить права ЦБ и Сбербанка в части применения оружия

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду

"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду
Экономический кризис

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться из-за коронавируса

Правительство сможет регулировать цены при их росте более чем на 10%

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евро

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евро

Производители сахара и масла до 20 декабря договорятся с ритейлом о ценах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');