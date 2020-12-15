"Роснефть" поставила на учет запасы нового месторождения газа в Карском море

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Государственной комиссией по запасам поставлены на учет запасы нового арктического газового месторождения "Роснефти" - 514 млрд куб. м газа и 53 млн т конденсата, открытого по итогам поисково-оценочного бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-2 в Карском море, сообщила компания.

"По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных. Месторождению, открытому в год празднования 75-летия Победы, присвоено имя великого полководца маршала Рокоссовского", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в ходе бурения на структуре "Викуловская" (лицензионный участок "Восточно-Приновоземельский-1") компанией было открыто уникальное месторождение маршала Жукова с запасами газа в 800 млрд куб м.

"Бурение в Карском море велось в рамках комплексной программы "Роснефти" по освоению нефтегазового потенциала этого региона. Старт проекту в 2014 г. дал президент России Владимир Путин. Результатом бурения первой скважины "Университетская-1" стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений "Победа". Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 млн т нефти и 422 млрд куб м газа. Комплексная программа бурения, реализованная "Роснефтью" в Карском море, подтвердила высокую нефтегазоносность изучаемых структур и позволила сформировать в этом районе новый нефтегазовый кластер, включающий три открытых месторождения с суммарным объемом оцененных запасов более 1,7 трлн куб м газа и порядка 200 млн т нефти и конденсата", - отмечает компания.

Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря компанией обнаружено более 30 перспективных структур. "Роснефть" планирует провести поисково-оценочного бурение на этих участках, продолжив освоение нефтегазового потенциала Карского моря.