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РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой
Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Белого дома.

Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%, как и в случае с Кипром, переговоры с которым Россия вела параллельно. Аналогичен и перечень исключений: льготный режим, устанавливающий ставку налога в размере 5%, будет действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и лиц, владеющих не менее 15% капитала компании в течение года.

В середине августа стало известно, что РФ и Мальта согласовали проект протокола об изменениях в конвенции между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года.

В конце марта президент РФ Владимир Путин предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам страны как часть "антикоронавирусного пакета". Для этого, в частности, нужно скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с так называемыми транзитными юрисдикциями.

Первыми о внесении изменений в двусторонние соглашения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов российский Минфин известил министерства финансов Кипра, Люксембурга и Мальты.

Мальта Михаил Мишустин Кипр

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