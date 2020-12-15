Рынок акций РФ во вторник снизился вторые торги подряд

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился вторые торги подряд из-за локальной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте Европы на опасениях, что возобновление ограничительных мер во многих странах сдержит восстановление мировой экономики; откат сдерживался растущей нефтью (Brent вновь нацелилась на $51 за баррель).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3248,11 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1390,46 пункта (-0,6%); динамика цен blue chips оказалась разнополярной в пределах 4,5%.

Доллар просел до 73,57 рубля (-0,31 рубля), золото выросло до $1852,9 за тройскую унцию (+1,1%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,8% и -0,4% "префы"), "Норникеля" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "РусГидро" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), Сбербанка (-0,9% и -1,1% "префы"), "Северстали" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,6%), банка ВТБ (-0,5%), "НЛМК" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+4,5%), АФК "Система" (+3%), Polymetal (+2,5%), "АЛРОСА" (+2%), "Роснефти" (+1,7%), Московской биржи (+1,5%), "ММК" (+1,2%), "Татнефти" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Яндекса" (+0,1%).

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции "Русснефти" (-4,2%), банка "Санкт-Петербург" (-3,5%), "Объединенной вагонной компании" (-2,7%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (-2,5%).

Подорожали акции "Бэст эффортс банка" (+32,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+9,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+7,7%), ПАО "Белуга групп" (+5,6%), ПАО "Русская аквакультура" (+2,6%), ГДР "Ленты" (+4,4%), бумаги ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+3,6%), ГДР TCS Group (+3,5%), акции Petropavlovsk (+3,5%), АДР Ozon (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,71 млрд рублей (из них 22,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,28 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 7,37 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").

Мнения экспертов

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ днем сохранял попытки роста и удержания отыгранных позиций на фоне подорожавшей нефти, однако к вечеру желание зафиксировать прибыль возобладало. Лучше рынка выглядели бумаги металлургов и TCS Group, слабее остальных - сектор нефти и газа. Продолжился рост акций "ВСМПО-Ависма" на фоне ожиданий восстановления гражданских авиаперевозок после массовой вакцинации и спроса на новые самолеты.

Рубль вновь укрепился против доллара, который отступал на глобальном рынке. США ввели санкции против Турции за покупку системы ПВО С-400. Однако они оказались достаточно мягкими, так как затрагивают лишь руководство оборонной промышленности, а не всю экономику страны. Соответственно, испуг рубля накануне, в котором также была турецкая составляющая, оказался преувеличенным.

В Европе динамика индексов оказалась смешанной. Германия и Голландия объявили об ужесточении карантинных мер на период рождественских праздников. В Лондоне также объявлены самые жесткие меры изоляции. Об ужесточении режима дистанцирования думают и в Италии. По направлению британского ухода из Евросоюза также появились позитивные моменты: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что появилось некоторое продвижение по сложным вопросам.

Международное энергетическое агентство почти не изменило прогноз падения спроса на нефть в текущем году на 8,8 млн б/с. Однако ожидания на 2021 год были немного ухудшены на 170 тыс. б/с (до 5,7 млн б/с). Основные потери в спросе будут наблюдаться в области потребления авиационного топлива, поскольку восстановление этой отрасли будет происходить медленными темпами. В очередной раз МЭА предупреждает об опасности слабого инвестирования в нефтедобычу для долгосрочной стабильности поставок. Возможно, что это предупреждение остановило снижение котировок нефти, наряду с предварительными опросами ожиданий по запасам в США.

В США состоялись переговоры лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и министра финансов Стивена Мнучина по вопросам пакета поддержки и более широкого финансирования работы администрации. Соответственно, в ближайшее время рынок будет ждать новостей о пакете поддержки, а затем переключится на ожидания по итогам заседания ФРС, считает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, нефть во вторник полностью нивелировала локальный провал и возобновила рост. В отсутствие свежих драйверов роста рынки вновь нервно реагируют на тяжелую ситуацию с пандемией, заставляющую вводить жесткие ограничения во многих ключевых регионах. На этом фоне не способствует активизации покупателей и неопределенность со сделкой по Brexit.

Поддержку нефтяным ценам оказывает усиление напряженности в Персидском заливе, вызванное вооруженными атаками на нефтяные объекты. Тем не менее, учитывая крайне негативный отраслевой отчет Минэнерго США, вышедший на прошлой неделе, нефтяные цены могут резко отреагировать на новые данные по запасам и добыче в Штатах. В 00:30 по московскому времени выходит отчет Американского института нефти, а в среду, 16 декабря, в 18:30 по Москве - отчет Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 2 млн баррелей, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС после попыток подрасти в течение дня отступили от максимумов и вышли в "минус" в рамках коррекции. Акции золотодобытчиков во вторник ожидаемо были в лидерах повышения на фоне скачка золота выше $1850 за унцию. Среднесрочные перспективы драгоценного металла, однако, остаются негативными до закрепления выше $1900.

В США индексы акций во вторник растут, но S&P 500 пока остается ниже 3700 пунктов, которых не смог достичь и накануне. На рынок оказывают давление опасения в отношении распространения вируса до проведения масштабного вакцинирования. Статистика показала замедление темпов роста промышленного производства в ноябре с 0,9% до 0,4% м/м (ожидалось +0,3%). Во вторник начинается последнее в этом году заседание ФРС, от которой ожидают сохранения мягкой денежно-кредитной политики, но после подведения итогов вечером в среду возможна фиксация прибыли.

В Европе инвесторы не теряют надежд на заключение торговой сделки между Великобританией и ЕС. В среду же основное внимание будет направлено на предварительные оценки деловой активности за декабрь. В целом ожидается сохранение слабости сектора услуг, в котором наблюдается замедление, и возможная приостановка роста промышленного сектора - умеренно негативные сигналы.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками остаются уровни 3230 и 1380 пунктов соответственно. Завершение любого дня ниже укажет на риски развития коррекции как минимум в район 3190 и 1360 пунктов. В целом, рынок акций после достижения ранее на неделе очередных максимумов теряет импульс к росту. У рисковых активов до конца года остается все меньше поводов для роста. После заседания ФРС основные позитивные драйверы при прочих равных будут отыграны, а с приближением католического Рождества западные инвесторы могут быть склонны к уходу с рынка и фиксации прибыли. Российский рынок на этом фоне также будет не прочь снять перекупленность. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3190-3290 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в отдельных странах началась вакцинация, но о ее результатах можно будет говорить не раньше, чем через несколько месяцев из-за логистических сложностей, связанных с этим процессом. Сильные данные по промпроизводству Китая за ноябрь не особенно ощутимо поддержали азиатские рынки, однако могут позитивно повлиять на российских сырьевых экспортеров, особенно в сталелитейном секторе. Высокие цены на нефть поддерживают акции российских нефтегазовых компаний, а сильный курс рубля благоприятен для российских ритейлеров и энергетических компаний, отмечает аналитик.

В США в понедельник индексы показали смешанную динамику в пределах 0,4-0,6%, снизились Dow Jones (-0,6%) и S&P 500 (-0,4%) на фоне беспокойства по поводу введения дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В то же время подъем акций крупных технологических компаний оказал поддержку индексу Nasdaq Composite (+0,5%).

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил в понедельник, 14 декабря, что город могут полностью закрыть из-за продолжающегося распространения COVID-19, сообщила газета New York Post.

В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer и BioNTech.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), забуксовала после утреннего роста Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 0,01-0,9%, но британский FTSE снизился на 0,4%), но "плюсует" Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

Демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США, сообщили американские СМИ со ссылкой на итоги голосования.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Байдену по случаю победы на выборах президента США, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре снизился до 4,9 пункта, тогда как изменений не ожидалось с ноябрьского уровня 6,3 пункта.

Цены на нефть

Нефть во вторник дорожает после локального отката из-за ухудшения прогноза спроса ОПЕК на 2021 год; цена Brent закрепляется выше $50 за баррель и к 18:50 по Москве находилась на $1,2 выше уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $50,86 за баррель (+1,1% и +0,6% в понедельник), январская цена WTI - $47,71 за баррель (+1,5% и +0,9% накануне).

Согласно обновленному прогнозу ОПЕК, в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,9 млн б/с, что на 0,35 млн б/с хуже прогноза в прошлом месяце, и составит 96,89 млн б/с.

Заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) и министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), изначально назначенные на 16 и 17 декабря, перенесены на 3 и 4 января соответственно.

В ходе встречи всех министров стран ОПЕК+ 3 декабря было решено ежемесячно проводить министерские встречи для решения вопроса о необходимости постепенного наращивания добычи с условием, что ежемесячные пересмотры в первом квартале не должны превышать 0,5 млн б/с.