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Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах президента США, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

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"В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - говорится в сообщении.

Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами", - подчеркнул глава российского государства, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в ноябре Путин сообщил, что Россия не поздравила Байдена с победой, поскольку ждет "окончания внутриполитического противостояния".

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. Окончательные результаты голосования коллегии - 306 голосов за Байдена и 232 - за Трампа.

В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом. Ожидается, что 6 января 2021 года состоится совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором проводится подсчет голосов выборщиков.

Выборы в США

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Стамфорт, Коннектикут
США Владимир Путин Джо Байден

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