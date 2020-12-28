"Роснефть" получила "Таймырнефтегаз"- владельца Пайяхского участка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что получила в косвенное распоряжение 100% АО "Таймырнефтегаз" (Красноярский край, Дудинка).

Право распоряжаться голосами "Таймырнефтегаза" "Роснефть" осуществляет через "Восток Ойл", "РН-Трейд", "РН-Ресурс", "РН-Коммерция", "Финанс-М-ком", "НГХ-Недра".

В пресс-службе "Роснефти" не комментируют информацию о приобретении "Роснефтью" доли участия в "Таймырнефтегазе", которое состоялось 25 декабря.

"Таймырнефтегаз" является владельцем лицензии на Пайяхское месторождение с запасами на госбалансе более 1 млрд тонн нефти.

Как сообщалось, Пайяхское месторождение, которое принадлежало "Нефтегазхолдингу" Эдуарда Худайнатова, станет одним из основных активов проекта "Роснефти" "Восток Ойл", куда уже вошли активы НК на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн и месторождения Ванкорского кластера. Недавно "Роснефть" перевела на "Восток Ойл" 14 лицензий с ресурсами около 2 млн т н.э.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

Ранее сообщалось, что трейдер Trafigura может купить 10% "Восток Ойла" у "Роснефти".