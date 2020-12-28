Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

"Роснефть" получила "Таймырнефтегаз"- владельца Пайяхского участка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что получила в косвенное распоряжение 100% АО "Таймырнефтегаз" (Красноярский край, Дудинка).

Право распоряжаться голосами "Таймырнефтегаза" "Роснефть" осуществляет через "Восток Ойл", "РН-Трейд", "РН-Ресурс", "РН-Коммерция", "Финанс-М-ком", "НГХ-Недра".

В пресс-службе "Роснефти" не комментируют информацию о приобретении "Роснефтью" доли участия в "Таймырнефтегазе", которое состоялось 25 декабря.

"Таймырнефтегаз" является владельцем лицензии на Пайяхское месторождение с запасами на госбалансе более 1 млрд тонн нефти.

Как сообщалось, Пайяхское месторождение, которое принадлежало "Нефтегазхолдингу" Эдуарда Худайнатова, станет одним из основных активов проекта "Роснефти" "Восток Ойл", куда уже вошли активы НК на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн и месторождения Ванкорского кластера. Недавно "Роснефть" перевела на "Восток Ойл" 14 лицензий с ресурсами около 2 млн т н.э.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

Ранее сообщалось, что трейдер Trafigura может купить 10% "Восток Ойла" у "Роснефти".

Таймырнефтегаз Роснефть Восток Ойл Пайяхское месторождение Нефтегазхолдинг

Новости по теме

Новости

Россия до 12 января продлила приостановку перелетов в Великобританию

Россия до 12 января продлила приостановку перелетов в Великобританию
Пандемия коронавируса

Росстат сообщил о росте смертности в ноябре на 55% в годовом измерении

Лев Пономарев предложил иноагентам объединиться

Лев Пономарев предложил иноагентам объединиться

Установлены личности боевиков, напавших на полицейских в Грозном

Правозащитник Лев Пономарев включен в реестр СМИ-иноагентов

Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии

Из России выдворят помощника военного атташе при посольстве Болгарии
Пандемия коронавируса

Сергей Жигунов заразился коронавирусом

Медиков назвали героями 2020 года 55% россиян

Медиков назвали героями 2020 года 55% россиян

Двое силовиков погибли при перестрелке в Грозном

Источник заявил, что у моряков с "Онеги" не было шансов спастись

Источник заявил, что у моряков с "Онеги" не было шансов спастись
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');