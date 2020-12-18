ЦБ РФ предложил с 1 октября начать тестирование инвесторов-неквалов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Банк России предлагает начать тестирование неквалифицированных инвесторов (так называемых неквалов) для возможности покупки ими более сложных инструментов с 1 октября 2021 года, а не с даты вступления в силу закона о категоризации инвесторов (1 апреля 2022 года), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается тестирования - по закону предполагалось его вводить с 1 апреля 2022 года. Мы обсуждаем сейчас с участниками рынка и предложили, как минимум, сдвинуть этот срок на 1 октября 2021 года. А до этого ввести запреты на продажу сложных продуктов. Но если это (начало тестирования - ИФ) будет 1 апреля 2022 года, то, соответственно, запреты должны быть более длительного воздействия", - сказал она.

"Мы выпустили рекомендации в адрес финансовых институтов о том, чтобы они воздержались от продажи сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам, которые до конца не могут оценить их риски. Одновременно мы работаем с законодателями для того, чтобы быстрее принять законы, которые касаются правил продажи продуктов (речь идет о предложениях банками финансовых инструментов - ИФ)", - добавила глава ЦБ РФ.

"И считаем необходимым по принятому закону (о категоризации инвесторов - ИФ) некоторые нормы приблизить, в том числе по тестированию инвесторов, которые тогда получают доступ к чуть более сложным продуктам. Но пока весь этот механизм не заработал, мы считаем необходимым ввести запрет на продажу неквалифицированным инвесторам особо сложных финансовых продуктов", - пояснила Набиуллина.

"Такой запрет должен быть, на наш взгляд, введен законодательно. И он должен длиться до тех пор, пока не заработает тот механизм, который в базовом законе о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах прописан, и когда на практике мы будем видеть, что он работает, система тестирования работает и что людей не дезинформируют, не занимаются мисселингом. К сожалению, есть случаи, это показывают наши контрольные закупки, дезинформирования граждан о тех или иных продуктах, которые часто продаются под видом депозитов, граждане вводятся в заблуждение", - сказала председатель регулятора.

Закон о категоризации инвесторов

В 2020 году после более чем двух лет обсуждений был принят закон о категоризации инвесторов, он вступает в силу 1 апреля 2022 года. Закон делит всех инвесторов на неквалифицированных и квалифицированных. Квалифицированный инвестор сможет продолжать работать на финансовом рынке в прежнем режиме.

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Для приобретения других инструментов, совершения маржинальных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами неквалифицированный инвестор должен пройти тестирование на понимание соответствующего инструмента и связанных с ним рисков. Если он не сдаст тест, то сможет воспользоваться механизмом "последнего слова" - совершить желаемую сделку на сумму не более 100 тыс. рублей (либо на сумму одного лота, если его цена превышает 100 тыс. рублей). При этом он в любом случае должен быть проинформирован о возможных рисках. Тест будет содержать в себе не более семи вопросов: первая группа (3-4 вопроса) будет посвящена опыту инвестора по совершению сделок на финансовом рынке, а вторая - проверять его знания относительно работы финансовых инструментов.

Однако из-за столь бурного роста интереса граждан к фондовому рынку ЦБ предложил до начала тестирования ввести прямой запрет на продажу сложных, структурных продуктов. В перечень не рекомендованных к продаже неквалифицированным инвесторам вошли деривативы и сложные облигации, а также стратегии доверительного управления с инвестированием в эти инструменты, маржинальные операции (торговля с плечом), комбинированные вклады. ЦБ РФ в среду, 16 декабря, направил соответствующие рекомендации банкам и профучастникам.