Отраслевые союзы заявили о развороте цен на масло и сахар в РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Отраслевые союзы, объединяющие производителей сахара и подсолнечного масла, заявили о снижении стоимости этой продукции в день подписания соглашений о введении фиксированных цен в опте и рознице.

"Благодаря поддержке Минсельхоза и решению правительства о повышении экспортной пошлины на подсолнечник до 30% цены на сырье уже развернулись и начали падать. Мы ожидаем, что падение составит около 25%", - заявил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев (его слова приведены в сообщении союза).

В свою очередь председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин констатировал, что сейчас наблюдается не только стабилизация ситуации, но и заметный тренд на снижение цен.

Соглашения, которые в среду подписали представители ритейла (среди них - лидеры рынка X5 Retail Group и "Магнит"), производителей (в том числе "Русагро"), Минсельхоз и Минпромторг, предусматривают введение предельного уровня цен на подсолнечное масло и сахар (в опте - 95 рублей за литр и 36 рублей за килограмм соответственно) до конца I квартала 2021 года (с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года). Розничные цены устанавливаются на уровне 110 рублей на подсолнечное масло и 46 рублей на сахар. Следить за выполнением соглашений будет выполнение будет Федеральная налоговая служба с помощью данных онлайн-касс.

С учетом логистического фактора и размеров России для труднодоступных регионов предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен в объектах торговли. Речь идет об отдельных территориях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также о Калининградской области. Право принимать решения о ценах предоставлено руководителям органов власти этих субъектов Федерации, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Соглашения подписали ключевые производители, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% рынка подсолнечного масла, сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

В течение ближайших дней поставщики подсолнечного масла в полном объеме исполнят пункты соглашения и переоформят цены и условия поставки в торговые сети, сообщил Мальцев. При этом введенная экспортная пошлина на подсолнечник не только поддержит уровень цен на подсолнечное масло до окончания срока действия соглашения, но и как минимум до 30 июня позволит сохранить доступные потребительские цены без негативных последствий для масложирового бизнеса, заявил он.

"Сахарные заводы, присоединившиеся к соглашению, гарантируют, что с момента его вступления в силу будут реализовывать сахар со складов по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм. При этом важно обеспечить контроль за тем, чтобы сахар был доступен населению по гарантированным ценам в розничных сетях", - отметил Бодин.

По его словам, сахарные заводы в ближайшее время завершат переработку сахарной свеклы текущего урожая, и перед отраслью стоит задача обеспечить не меньший объем посевных площадей под этой культурой в следующем сезоне. "Минсельхоз уже объявил о том, что площади будут увеличены. Если мы получим больший урожай свеклы в следующем году, это позволит увеличить объемы производства сахара до уровня предыдущих сезонов 2017 и 2018 годов, что позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и поддержать цены на стабильном уровне в долгосрочной перспективе", - заявил глава Союзроссахара.

"Соглашение, которое подписали сегодня министерства, сети и производители, создает условия для стабилизации ситуации с ценами на подсолнечное масло и сахар. Мы согласны с позицией правительства о необходимости внедрения этой временной меры и поддерживаем ее", - сказал представитель "Магнита".