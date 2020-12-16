Подсолнечное масло в РФ с 8 по 14 декабря дорожало под аккомпанемент критики властей

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Подсолнечное масло, рост цен на которое вызвал резкую критику в адрес правительства со стороны президента РФ Владимира Путина, осталось в числе наиболее подорожавших товаров на неделе с 8 по 14 декабря. Как следует из сообщения Росстата, цены на этот продукт выросли на 1,7% при недельной инфляции на уровне 0,2%.

Таким образом, динамика цен на подсолнечное масло сохранилась на ранее зафиксированном уровне (на неделе с 1 по 7 декабря рост составил 1,7%, ускорившись с 1,1% неделей ранее). В 16 субъектах РФ рост цен на подсолнечное масло составил 3-13,9%, в 38 регионах – 1,1-2,9%. Снижение цены наблюдалось только в шести субъектах РФ (на 0,1-4,8%).

При этом рост цен на сахар, также ставший предметом внимания президента и правительства, на неделе с 8 по 14 декабря замедлился до 0,2% (на предыдущей неделе динамика составляла 0,7%, еще неделей ранее – 0,8%).

Неделю назад, 9 декабря, Путин призвал правительство принять оперативные меры по сдерживанию роста цен на подсолнечное масло и сахар. Результатом стало решение кабинета министров о фиксации цен на эти товары до конца I квартала 2021 года.

Цены на сахар-песок составят в опте 36 рублей за килограмм (46 рублей в рознице), на подсолнечное масло – 95 рублей за литр (110 рублей в рознице). Соответствующие соглашения были в эту среду подписаны между ритейлерами и поставщиками. Корректировка цен должна произойти в течение 5 дней (на церемонии подписания соглашений глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что снижение уже началось).

Правительство также создало специальную межведомственную группу для оперативного отслеживания роста цен на другие социально значимые товары, а также подготовило проект постановления, позволяющий вводить регулируемые цены на них при росте цены на 10% за 60 дней (сейчас соответствующая планка колебания цены на социально значимые товары составляет 30% за 30 дней).

По данным Росстата, за неделю с 8 по 14 декабря в числе наиболее подорожавших товаров были яйца: рост составил 4%. В 30 субъектах цены повысились на 5% и более, в 34 регионах - на 2,5-4,9%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,2%, в том числе на огурцы - 13,3%, помидоры - 6,2%.

Цены на маргарин и вермишель выросли на 0,6%, на колбасу вареную, рыбу мороженую и муку пшеничную – на 0,5%, хлеб ржаной – на 0,4%. Мясо кур, сосиски, сардельки, сметана, творог жирный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, консервы овощные для детского питания и макаронные изделия подорожали на 0,3%. Свинина, гречневая крупа, консервы фруктово-ягодные для детского питания, печенье, шоколадные конфеты, карамель и чай черный выросли в цене на 0,2%. Одновременно цены на баранину, масло сливочное, молоко стерилизованное, рис, соль поваренную и обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) остались на уровне предыдущей недели.