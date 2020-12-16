Производители пообещали ответственно подойти к ценам на подсолнечное масло

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Масложировая отрасль РФ не заинтересована во введении экспортной пошлины на масло, обещает ответственно подходить к формированию цены.

"Никто не заинтересован, чтобы сегодня была введена экспортная пошлина на подсолнечное масло. Но этот "дамоклов меч" будет висеть - уже о нем сказали, и, естественно, мы будем очень ответственно подходить к формированию ценовых политик на внутреннем рынке", - заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев на стратегической сессии "Российский агроэкспорт 2020-2021", организованной центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе в среду.

В то же время он высказался за "справедливое распределение" экспортной маржи между производителями подсолнечника и масла, "чтобы сельхозпроизводитель зарабатывал не 300%, как сегодня". "Пусть он зарабатывает 250%. Дайте нам заработать наши 5%, я уже не говорю про 10%. И все будет нормально", - заявил Мальцев. Вместе с тем он высказался за то, чтобы пошлины на экспорт подсолнечника "были системными". Он также сообщил, что в ближайшее время союз "будет подавать документы" с предложением о повышении экспортной пошлины на сою.

Как сообщалось, Минэкономразвития РФ внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну. Пошлины будут введены до конца года в случае нарушения соглашения между производителями и розничными сетями.

Соглашение будет подписано в среду. Они предусматривают снижение цены производителем подсолнечного масла (поставка для розничных сетей) до 95 руб. за кг (с НДС) и ограничение розничной цены до 110 руб. за кг.

Необходимость этой меры связана с резким ростом цен на подсолнечное масло за последнее время. По данным Росстата, с начала года в рознице оно подорожало на 23,8%. Как информирует Центр агроаналитики при Минсельхозе, цены производителей ко 2 декабря достигли 84 075 рублей за тонну без НДС (рост за неделю на 1,3% или на 1 083 рублей за тонну).