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En+ и "РусАл" отвергли обвинения в нарушении Дерипаской договора с США

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - En+ и "РусАл" заявили, что опровергают появившуюся информацию о том, что Олег Дерипаска продолжает принимать непосредственное участие в управлении "РусАлом" и влиять на его менеджмент в нарушение соглашения между Минфином США и компаниями En+ и "РусАл".

"Мы считаем изложенные домыслы ложными и не соответствующими действительности", - заявили в "РусАле". Независимый совет директоров En+ по-прежнему полностью уверен в твердом соблюдении всех нормативных требований, говорится в сообщении холдинга.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что европейские чиновники направили американскому правительству некие сообщения о деятельности Дерипаски. В частности, Дерипаска якобы давал топ-менеджерам "РусАла" и его холдинговой компании En+ Group указания, чтобы те убеждали правительства западных стран и международные организации противостоять растущим поставкам алюминия из Китая.

Также, по данным чиновников ЕС, Дерипаска использовал ресурсы компании для поддержки своих личных деловых интересов и политической повестки Кремля по всему миру.

Юристы Дерипаски в свою очередь утверждают, что никаких нарушений санкционного режима с его стороны не было. Американский юрист предпринимателя Том Клэр сказал, что его клиент "приложил колоссальные усилия для выхода из капитала компаний в соответствии с директивой правительства США, которую он выполнил к полному удовлетворению правительства США".

Дерипаска попал в черный список Минфина США в апреле 2018 года, вместе с ним в SDN List оказались "РусАл", En+ Group, "Евросибэнерго", группа "ГАЗ" и другие подконтрольные бизнесмену структуры.

Вывести компании (но не себя лично) из-под санкций Дерипаска смог, договорившись об отказе от контроля в них.

ЕС РусАл Олег Дерипаска En+

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