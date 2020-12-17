Статья о влиянии Дерипаски на "РусАЛ" обрушила котировки компании

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" и En+ Group в четверг падали на "Московской бирже" на публикации Bloomberg о том, что европейские чиновники предупредили Вашингтон о том, что Олег Дерипаска вопреки санкциям продолжает влиять на "РусАл". Ранее отход Дерипаски от управления компанией был назван условием для снятия санкций.

На "Московской бирже" акции "РусАла" падали до 36,2 рубля (-9,5%), акции En+ Group - до 740 рублей (-5,4%), после чего немного отскочили, сократив снижение до 6,6% и 3,7% соответственно.

По данным Bloomberg, европейские чиновники узнали, что Дерипаска продолжает непосредственное участие в управлении "РусАлом" и влиет на его менеджмент. Ранее в этом году передали эти данные США. Речь идет об указаниях, которые Дерипаска якобы давал топ-менеджерам "РусАла" и его холдинговой компании En+ Group, чтобы те убеждали правительства западных стран и международные организации противостоять растущим поставкам алюминия из Китая.

Юристы Дерипаски утверждают, что никаких нарушений санкционного режима с его стороны не было.

Дерипаска и связанные с ним российские компании попали в под санкции Минфина США в апреле 2018 года за тесные связи с российскими властями. Европейские потребители алюминия после этого лоббировали отмену санкций против "РусАла", а Дерипаска оспаривал санкции в суде в США. Вывести компании (но не себя лично) из-под санкций Дерипаска смог, договорившись об отказе от контроля за ними.