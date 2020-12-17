Европа предупредила США о влиянии Дерипаски на "РусАл" вопреки санкциям

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Европейские чиновники направили американскому правительству информацию о том, что Олег Дерипаска, по их данным, продолжает вопреки санкциям принимать непосредственное участие в управлении "РусАлом" и влиять на его менеджмент. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Эта информация была направлена "ранее в этом году", отмечает агентство. Речь идет об указаниях, которые Дерипаска якобы давал топ-менеджерам "РусАла" и его холдинговой компании En+ Group, чтобы те убеждали правительства западных стран и международные организации противостоять растущим поставкам алюминия из Китая. Дерипаска лично курировал проводимую в СМИ кампанию по подрыву репутации Китая в Африке, сообщили европейцы.

Также, по данным чиновников ЕС, Дерипаска использовал ресурсы компании для поддержки своих личных деловых интересов и политической повестки Кремля по всему миру.

По их мнению, эта деятельность противоречит заключенному в конце 2018 г соглашению между Минфином США и компаниями En+ и "РусАл", в рамках которого Дерипаска отказался от контроля над ними в обмен на исключение "РусАла" и En+ из санкционного списка США. Сделка между Минфином США и компаниями Дерипаски в свое время вызывала критику представителей Демократической партии в Конгрессе.

Официальные лица США получили обращение чиновников ЕС и продолжают оценивать соблюдение соглашения, сказал Bloomberg источник, знакомый с этим вопросом. Представитель Минфина США не ответил на вопрос, являются ли упомянутые европейцами действия нарушением соглашения о снятии санкций.

Юристы Дерипаски, в свою очередь, утверждают, что никаких нарушений санкционного режима с его стороны не было. Американский юрист предпринимателя Том Клэр сказал, что его клиент "приложил колоссальные усилия для выхода из капитала компаний в соответствии с директивой правительства США, которую он выполнил к полному удовлетворению правительства США".

Акции "РусАла" и En+ Group вечером в четверг упали на фоне сообщения, что европейские чиновники предупредили США о влиянии Дерипаски на "РусАл".

На "Московской бирже" акции "РусАла" падали до 36,2 рубля (-9,5%), акции En+ Group - до 740 рублей (-5,4%), после чего немного отскочили, сократив снижение до 6,6% и 3,7% соответственно.

Дерипаска попал в "черный список" Минфина США в апреле2018 г, вместе с ним в SDN List оказались "РусАл", En+ Group, "Евросибэнерго", группа "ГАЗ" и другие подконтрольные бизнесмену структуры. Европейские компании – потребители алюминия были одними из основных лоббистов снятия с "РусАла" санкций США из-за важной роли компании как крупного поставщика металла. Свою озабоченность высказывали правительства Ирландии, Франции, Великобритании, Италии и Германии, промышленность которых пострадала от ограничения поставок продукции российской компании, в том числе из-за остановки отгрузок глиноземного завода "РусАла" Aughinish в Ирландии.

Вывести компании (но не себя лично) из-под санкций Дерипаска смог, договорившись об отказе от контроля в них. Доля бизнесмена в холдинговой структуре En+ снизилась с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Эти бумаги перешли к ВТБ (ими голосуют трое американских трасти) и благотворительному фонду Дерипаски "Вольное дело". В новом совете директоров En+ 8 из 12 мест заняли независимые кандидаты, согласованные OFAC. Санкции были сняты в январе 2019 года.