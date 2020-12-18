Минпромторг уже увидел эффект от соглашения о сдерживании цен

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ ведет работу с регионами по присоединению к соглашению о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло объектов малой и несетевой торговли, при этом эффект от соглашения уже есть, снижение цен началось, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров после посещения распределительного центра X5 Retail Group в Подмосковье.

"Уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению и основная часть региональных и все федеральные сети", - сказал он.

"Есть малая торговля и несетевая. Здесь производители также идут навстречу, поскольку поставка идет не напрямую, а через дистрибьюторов, и важно, чтобы эти условия обеспечивались в малой и несетевой торговле. Мы с регионами проводим такую работу", - добавил министр.

Мантуров отметил, что снижение цен уже началось. "Это (снижение - ИФ) уже фактически видно", - сказал он. "Я думаю, что та тенденция, которая сложилась, связана она в первую очередь с тем, что компании, как" Пятерочка" (сеть принадлежит Х5 - ИФ) и другие наши торговые сети, они обеспечивают демпфер повышения цен, таким образом обеспечивая баланс цены по всей продовольственной корзине", - добавил министр.

Х5 уже начала менять цены на подсолнечное масло и сахар в своих магазинах, и в ближайшее время новые цены будут действовать во всех "Пятерочках" и "Перекрестках", заявил генеральный директор Х5 Игорь Шехтерман. "Мы представлены в 66 регионах, и мы уже со вчерашнего дня начали в них менять цены в соответствии с тем соглашением, которое достигнуто. В ближайшее время во всех наших магазинах "Пятерочка" и "Перекресток" будут установлены цены в соответствии с этим соглашением", - сообщил он журналистам.

Дефицита товаров базовой продуктовой корзины не возникнет, заверил Мантуров. "Все сети, и федеральные, и региональные, поддерживают запасы по основной продовольственной корзине не менее чем на 4 недели. Здесь проблем по отсутствию каких-то позиций - такого нет", - сказал министр.

Соглашения о регулировании цен

Как сообщалось, торговые сети и производители, а также Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Закрепленные цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

Соглашения предусматривали корректировку цен на эти продукты в течение 5 дней с даты подписания (то есть с 16 декабря). Срок действия соглашений - до конца I квартала 2021 года. В числе подписавших документы были Х5, "Магнит", со стороны крупных производителей - "Русагро".

Цель соглашений - снижение цен, значительный рост которых привлек внимание президента РФ Владимира Путина.