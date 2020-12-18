Минпромторг не видит нужды помогать ритейлерам в связи со сдерживанием цен

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Минпромторге считает, что не нужно вводить какие-либо меры господдержки ритейла из-за недавно достигнутых соглашений о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом глава ведомства Денис Мантуров заявил журналистам в распределительном центре X5 Retail Group.

"У ритейла есть возможность маневрировать группами товаров. И нашей помощи здесь точно не нужно. Они нормально себя чувствуют, и рентабельность обеспечивать это дает", - объяснил он.

Глава X5 Игорь Шехтерман на это сказал, что, установив нулевую наценку на ряд социально значимых товаров, его компания взяла на себя расходы на логистику, зарплаты и так далее. При этом у ритейлера есть возможность в рамках свободного ценообразования перераспределять ценовую нагрузку на другие категории товаров.

"Исходя из того, что у нас есть свободное ценообразование, соответственно, у нас есть возможность субсидировать товары в низшем ценовом сегменте, которые наиболее важны для покупателей", - отметил Шехтерман.

На этой неделе Минсельхоз, Минпромторг, крупные федеральные и региональные торговые сети и поставщики сахара и подсолнечного масла заключили соглашения о сдерживании цен на эти товары до конца первого квартала 2021 года. Правительство также предусмотрело возможность введения регулируемый цен на социально значимые товары в случае, если цена на них вырастет более чем на 10% за 60 дней. Соглашения были заключены после того, как рост цен возмутил президента Владимира Путина.

Мантуров сказал, что пока введение регулирования цен для других групп товаров не рассматривается: "Мы не планируем ломать рыночные принципы".