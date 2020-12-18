ЦБ заявил, что вероятность дополнительного снижения ставки остается

Но она меньше, чем оценивалась ранее, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Вероятность дополнительного снижения ключевой ставки в дальнейшем остается, но она меньше, чем оценивалась ранее, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается дальнейшего снижения ставки, мы продолжаем говорить про пространство, хотя не так утвердительно, как раньше, наверное. Нам действительно нужно будет оценить, есть ли такой потенциал. Очень много неопределенности сейчас и в развитии экономики, и в инфляционных процессах, поэтому мы будем оценивать. Вероятность такая остается, но наверно, она меньше, чем мы об этом думали раньше", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что весь 2021 год денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой.

Банк России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%.

"Сроки и темпы нормализации (денежно-кредитной политики - ИФ) будут зависеть от развития ситуации. Здесь очень много неопределенностей, и мы будем действовать в зависимости от того, как развивается ситуация", - подчеркнула глава ЦБ.

Регулятор ранее отметил изменение соотношения инфляционных рисков: снижение дезинфляционных и усиление проинфляционных факторов.

Банк России в первой половине 2021 года планирует приступить к публикации прогнозной траектории ключевой ставки, конкретные сроки этого определит чуть позже, добавила Набиуллина.