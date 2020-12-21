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"АвтоВАЗ" начал производство обновленного внедорожника Niva

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - АО "Lada Запад Тольятти" (бывшее СП "АвтоВАЗа" с General Motors – ЗАО "GM-АвтоВАЗ", производит внедорожники Lada Niva) в понедельник запустило серийное производство внедорожника под новым именем Lada Niva Travel, сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа".

Первым выпущенным автомобилем стал Niva Travel в исполнении off-road.

Автомобили обновленной версии, в частности, имеют новый капот с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами; более рельефный бампер с полностью светодиодными задними фонарями

Все автомобили Lada Niva Travel оснащены системой постоянного полного привода.

О старте продаж Lada Niva Travel будет объявлено дополнительно.

Раннее в рамках бывшего СП "АвтоВАЗа" и GM, на предприятии производились автомобили под брендом Chevrolet Niva, летом текущего года Niva начала выпускаться и продаваться под брендом Lada, уже без символики Chevrolet.

Как сообщалось, в декабре 2019 года "АвтоВАЗ" закрыл сделку по выкупу 50% акций тольяттинского СП у GM, консолидировав предприятие и переименовав его из ЗАО "GM-АвтоВАЗ" в АО "Лада Запад Тольятти".

АвтоВАЗ Niva

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