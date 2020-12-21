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Что произошло за день: понедельник, 21 декабря

Закрытие Великобритании, утверждение Госсовета и обновленная Niva

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря. Из-за нового штамма коронавируса в этой стране Россия остановит сообщение на неделю. Источник в одной из авиакомпаний рассказал, что обсуждается возможность организации вывозных рейсов для британцев. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщают, что повышенная заразность нового штамма коронавируса пока не подтверждена. В РФПИ заверили, что вакцина "Спутник V" эффективна и против новой мутации COVID-19.

- В России установлен новый COVID-антирекорд: за сутки заболели 29 350 человек. За этот же период скончались 493 человека. В Москве суточный прирост составил 7797, госпитализировано 1585 пациентов. В Петербурге 3752 новых заболевших.

- Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве. В центре Гамалеи подчеркнули, что клинические испытания совместного применения вакцин "Спутник V" и компании AstraZeneca не потребуют больших затрат, поскольку оба препарата являются легко совместимыми.

- Путин утвердил состав Государственного совета РФ. В новый состав вошли главы всех регионов РФ, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, главы Совета Федерации и Думы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России, президент РСПП, а также глава крымской Евпатории. Сам Путин стал председателем Госсовета.

- В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с якобы сотрудником спецслужб. Там констатировали, что опубликованные оппозиционером материалы являются провокацией, осуществленной при поддержке иностранных спецслужб.

- Умер один из создателей "Ну, погоди!" писатель Александр Курляндский. Ему было 82 года. Причины смерти не уточняются.

- "АвтоВАЗ" начал производство обновленного внедорожника Niva. Первым выпущенным автомобилем стал Niva Travel в исполнении off-road. Полноприводная модель получила новый капот с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами; более рельефный бампер с полностью светодиодными задними фонарями.

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