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Goldman Sachs сократил долю в "Детском мире" на 3,5 п.п. на фоне оферты Altus Capital

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Goldman Sachs снизил долю в "Детском мире" ниже 5% на фоне оферты, в результате которой инвесткомпания Altus Capital собрала заявки на 25% акций ритейлера (оферта не распространялась на инвесторов из США).

Доля Goldman Sachs Group, Inc., зарегистрированной в Нью-Йорке, снизилась до 4,78% с 8,32%, это произошло 16 декабря, сообщил ритейлер в четверг.

Ранее сократила долю структура GS – Goldman Sachs International (до 4,62% с 5,08%).

Goldman Sachs формально был крупнейшим акционером "Детского мира" после SPO, в ходе которого АФК "Система" и РКИФ продали оставшиеся у них акции ритейлера, и он стал первой российской компанией со 100-процентным free float.

В середине сентября "Детский мир" сообщал, что доля Goldman Sachs Group в компании выросла до 8,55% с 4,53%, в том числе GS International – до 5,56% с 2,61%.

Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, 30 ноября объявила о намерении приобрести до 29,9% акций "Детского мира" по 160 рублей за акцию. 11 декабря Altus сократила предельный объем пакета до 25%, а также продлила срок оферты - с 18 декабря.

Прием заявок был завершен досрочно - 16 декабря - в связи с тем, что акционеры предъявили к выкупу 25%, то есть весь объем в рамках оферты.

Предложенная Altus цена в 160 рублей за одну акцию "Детского мира" предполагала премию в 27,9% к цене закрытия торгов на "Московской бирже" 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей), сообщал покупатель.

За 25% акций "Детского мира" Altus заплатит 29,56 млрд рублей.

"Детский мир" – крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров (выручка за девять месяцев - 98,394 млрд рублей, количество магазинов на конец сентября - 810). В сентябре "Детский мир" стал первой российской компанией со 100% free float: АФК "Система" и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала ритейлера, реализовав 25% + 1 акция (АФК - 20,38% акций, РКИФ - 4,62%). С учетом цены размещения в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей.

Goldman Sachs Детский мир Altus Capital

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