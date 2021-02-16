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Главу "Полюса" выдвинули в совет директоров "Детского мира"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Altus Capital, ставшая владельцем 25% акций "Детского мира", номинировала в совет директоров ритейлера главу ПАО "Полюс" Павла Грачева и старшего вице-президента по финансам и стратегии Михаила Стискина. Об этом сообщила пресс-служба "Детского мира".

Ранее Altus отмечала, что Грачев и Стискин будут крупнейшими акционерами суб-фонда, через который инвесткомпания владеет акциями "Детского мира".

В совет от Altus также выдвинуты управляющий партнер инвесткомпании Дмитрий Кленов, а также Владимир Климанов.

Кроме них в итоговом спике кандидатов в совет директоров "Детского мира" оказались пять директоров нынешнего состава совета. Это гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук, генеральный директор ООО ПК "Орион" (интернет-магазин "Матрас.ру") Павел Бояринов, совладелец ООО "АМФ - международная сеть доставки цветов" (AMF.ru) Станислав Котомкин и председатель совета директоров АО "Прогресс" (бренд "Фруто Няня").

Также в совет директоров выдвинуты четыре новых кандидата в качестве независимых. Это Андрей Анищенко (сооснователь и с 2016 по 2020 год управляющий директор образовательной онлайн-платформы Skillbox), Мария Гордон (также входит в набсовет ПАО "Московская биржа", ПАО "АЛРОСА", совет директоров ПАО "Полюс", ранее занимала должность исполнительного вице-президента и главы по стратегии инвестиций в акции развивающихся рынков Pacific Investment Management Co., до этого работала в Goldman Sachs Asset Management), Дэвид Реннберг (генеральный директор компании Musti Group, лидирующей омниканальной розничной сети товаров для животных в странах Северной Европы) и Майкл Фосс (сооснователь и член совета директоров американской компании Independent Pet Partners, включающей розничную сеть и сервисную онлайн-платформу для домашних животных).

Эти девять кандидатов были выдвинуты советом директоров "Детского мира" (с учетом кандидатов от Altus всего в списке 13 кандидатов).

Всего в совете десять мест.

Внеочередное собрание акционеров, по итогам которого будет избран новый совет директоров "Детского мира", пройдет 12 марта. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 17 января.

Обновить совет директоров ритейлер планировал после изменения структуры акционеров: в сентябре в рамках SPO оставшиеся доли в компании продали АФК "Система" и РКИФ, "Детский мир" стал первой российской компанией со 100-процентным free float. В декабре инвесткомпания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, приобрела 25% акций ритейлера. Цена в рамках оферты составляла 160 рублей за акцию, за весь пакет покупатель заплатил 29,56 млрд рублей.

Позже Altus объявила, что собирается подать новое ходатайство в Федеральную антимонопольную службу для получения предварительного согласия на увеличение доли в "Детском мире" до 29,9%.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 11%, до 142,9 млрд рублей. На конец декабря группа объединяла 868 магазинов: 832 магазина "Детский мир", 20 магазинов "Зоозавр" и 16 магазинов "ПВЗ Детмир".

Детский мир АФК Система Полюс Altus Павел Грачев Михаил Стискин Мария Давыдова

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