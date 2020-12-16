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Акционеры "Детского мира" предъявили к выкупу 25% акций в рамках оферты Altus Capital

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Детский мир" предъявили к выкупу 25% акций – в рамках лимита оферты Altus Capital.

По данным на 18:30 16 декабря были акцептованы заявки в отношении приобретения 25% акций "Детского мир", и с этого времени заявки в рамках больше не принимаются и не акцептуются, говорится в сообщении Altus Capital.

Расчеты по всем акцептованным заявкам, поданным через инфраструктуру "Московской биржи", были полностью завершены, а по заявкам, поданным через НРК-Р.О.С.Т., будут завершены в соответствии с условиями меморандума. После завершения расчетов покупателю будет принадлежать 25% акций "Детского мира".

Срок окончания приема заявок ранее был установлен на 24 декабря.

Детский мир Altus Capital

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