Мишустин подписал постановления для стабилизации цен на продукты

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Соглашения производителей и ритейла по ценам на сахар и подсолнечное масло будут действовать в течение первого квартала 2021 года, сообщается на сайте правительства.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, кабинет министров завершает подготовку нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

"Один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями. Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года. Следить за тем, как они исполняются, будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который ведет Росстат", - говорится в сообщении.

Соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями будут заключены в срок до 20 декабря, сообщил накануне Мишустин.

Они предусматривают, что цены на сахар в опте будут зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно.

Как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке розничной торговли, подписание соглашений запланировано на пятницу, 18 декабря.

Кроме того, мониторингом и оперативным реагированием на изменение цен на востребованные товары будет заниматься межведомственная рабочая группа, состав которой накануне утвердил глава правительства. Ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин поручил отслеживать ситуацию на всех стадиях - от производства до прилавка - и своевременно принимать меры. О проделанной работе все участники процесса будут докладывать ему лично в рамках еженедельных совещаний с вице-премьерами, уточняется в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, Мишустин подписал постановление о введении квоты на экспорт зерна и экспортной пошлины на пшеницу.

"Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн тонн, - говорится в сообщении. - Экспорт зерновых в объёмах, превышающих её, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы - 25 евро за тонну".

Это решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

Кроме того, для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Как следует из постановления правительства, мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и её среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трёх предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учётом инфляции.