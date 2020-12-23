Дума приняла закон о праве кабмина определять условия регулирования цен на продукты

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о государственном регулировании торговой деятельности, которые наделяют правительство правом устанавливать планку колебания цен на социально значимые продукты питания, при превышении которой возможно введение государственного регулирования цен.

Правительство и сейчас может регулировать ценообразование на товарных рынках продовольственных товаров, однако его полномочия в этом вопросе ограничены. Кабинет министров имеет право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров только в том случае, если в течение 30 дней подряд рост розничных цен составит 30% и более. При этом срок действия ограничений не может превышать 90 дней.

Принятый закон передает на уровень правительства установление параметров роста цен, при котором возможно введение предельно допустимых розничных цен. При этом в законе остался срок, на который возможно введение ограничений - не более 90 календарных дней.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Сдерживание цен

Тему роста цен на ряд продуктов питания поднял ранее президент РФ в ходе встречи, на которой присутствовал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр обратил внимание президента на то, что инфляция ожидается на уровне 4,8% и основной вклад в рост потребительских цен внесли продовольственные товары.

"Мы ведем мониторинг, у нас для мониторинга подключен весь аппарат контрольно-кассовой техники, то есть мы видим прямо, где и какие цены есть, и мы этот вопрос на оперативных совещаниях в правительстве сейчас так же рассматриваем", - сказал министр.

Путин скептически оценил эффективность этого мониторинга. "Ну да... смотрите, Максим Геннадьевич, вы сказали: "мы ведем мониторинг", а рост цен на сахар происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим. Реально располагаемые доходы упали на сколько там - на 3? - На 4,3%. - А цены на сахар выросли на 71 с лишним процент", - сказал Владимир Путин.

Позже глава Минэкономразвития заявил, что в 2008 году, когда принимался закон о торговле, заложенная в закон планка колебания цен в размере 30% была достаточной, но сейчас необходимо ее снижение до 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен.

На прошлой неделе крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло.

Подготовку предложений об установлении предельных розничных цен на продовольственные товары осуществляет Минэкономразвития по результатам еженедельного макроэкономического анализа состояния розничных цен. Действующий перечень товаров, на которые могут регулироваться цены, установлен постановлением правительства и включает 24 позиции (мясо, куры, мороженная рыба, молоко, масло, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, вермишель и другие).