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Нефть Brent подорожала до $51,65 на оптимизме из-за стимулов в США

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник на фоне оптимизма по поводу принятия новых мер поддержки экономики США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 в понедельник составляет $51,65 за баррель, что на $0,7 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,64 за баррель, что на $0,41 (0,85%) выше уровня предыдущих торгов.

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, сообщает телеканал CNN. Трамп отметил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат с $600 до $2 тыс. на человека.

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Ранее в ходе торгов нефть дешевела на фоне опасений из-за распространения в мире нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Как отмечает Bloomberg, нефтяной рынок завершает год на пессимистичной ноте, поскольку опасения по поводу спроса в краткосрочной перспективе перевешивают оптимизм в связи с начавшейся вакцинацией от COVID-19. Помимо этого, страны ОПЕК+ готовятся с января повысить предложение на 500 тыс. баррелей в сутки.

По словам экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Хови Ли, до конца года ситуация на нефтяном рынке будет спокойной, "однако направление в ближайшие пару дней будет в сторону снижения" из-за новостей о коронавирусе.

нефть США

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