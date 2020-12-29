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Brent подорожала до $51,12 за баррель

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник на оптимизме по поводу новых стимулирующих мер в США.

К 8:17 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,51%), до $51,12 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $0,43 (0,84%) - до $50,86 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI росли к этому времни на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,25 (0,52%), до $47,87 за баррель. В понедельник контракты подешевели на $0,61 (1,26%) - до $47,62 за баррель.

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс. Законопроект был принят 275 голосами "за" при 134 "против".

Предполагается, что данная мера столкнется с противодействием в Сенате.

Вечером в воскресенье Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

По словам экспертов Axi рост нефтяного рынка может быть ограничен в связи с опасениями по поводу нового штамма коронавируса. При этом ограничения на передвижение, направленные на сдерживание распространения заболевания, могут представлять еще больший понижательный риск.

Спрос на нефть в январе, похоже, будет довольно неустойчивым, отмечают они.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts. Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Brent WTI Великобритания коронавирус США

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