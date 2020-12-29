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Mail.ru Group консолидировала 100% GeekBrains

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Mail.ru Group стала владельцем 100% проекта онлайн-образования GeekBrains, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

В результате сделки интернет-компания выкупила оставшиеся доли у сооснователей сервиса Александра Никитина и Гайка Айрапетяна.

"Интерфакс" на момент публикации не располагает комментарием интернет-компании по сделке.

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Mail.ru в 2016 году получила контрольный пакет GeekBrains в 51%. Тогда инвестиция стала одним из первых этапов развития направления онлайн-образования компании.

Mail.ru в течение всего года ставила ставку на онлайн-образование. Так, за этот период Mail.ru инвестировала в образовательный онлайн-сервис SkillFactory, онлайн-школу "Тетрика" и образовательную платформу "Учи.ру".

Помимо этого, в образовательную экосистему компании входят Skillbox и школа программирования для детей "Алгоритмика".

По прогнозам Mail.ru, рынок онлайн-образования в РФ в 2023 году может вырасти в три раза по сравнению с 2019 годом и превысить 140 млрд рублей.

GeekBrains Mail.ru Group

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