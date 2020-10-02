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Mail.ru Group и Сбербанк закрыли сделку по покупке доли в "Кухне на районе"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере транспорта и доставки еды закрыло сделку по приобретению 84,7% сервиса экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе", говорится в пресс-релизе интернет-холдинга.

По итогам сделки сервис будет встроен в экосистемы Mail.ru Group и Сбербанка.

О сделке было объявлено 9 сентября, финансовые условия не раскрываются. Оставшиеся доли в проекте сохранят за собой его основатели.

"Кухня на районе" основана в 2017 году. Сервис доступен в 34 районах Москвы. В 2020 году сервис планирует охватить почти всю Москву и достичь выручки более 3 млрд рублей.

В числе инвесторов "Кухни" были структуры ПАО "Группа компаний ПИК", совладелец Qiwi Сергей Солонин и бывший управляющий партнер АФК "Система" Максим Янпольский.

Как ранее сообщал "Интерфакс", 28 сентября ООО "О2О Холдинг" (СП Сбербанка и Mail.ru Group) стало владельцем 80,19% ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе). По 8,02% компании принадлежит Олегу Козыреву и Алексею Колесникову, 3,35% - у Антона Лозина, 0,41% - у Кирилла Родина.

СП Сбербанк и Mail.ru объединяет такие проекты, как такси-сервис "Ситимобил", каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club и "Самокат", доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", SberFood (ранее - FoodPlex) и другие комплементарные активы.

Сбербанк Mail.ru Group Кухня на районе

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