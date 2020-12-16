Владельцем 25% "Учи.ру" стала кипрская структура Mail.ru Group

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Кипрская структура Mail.ru Group - Lomigor Investments Ltd - получила 25% образовательного сервиса "Учи.ру", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Компания является совладельцем ООО "Учи.ру" с 15 декабря.

По данным кипрского реестра, Lomigor Investments Ltd является аффилированной с Mail.ru Group структурой. Через эту компанию Mail.ru Group также принадлежат доли в образовательных проектах Skillbox и "Тетрика".

О сделке по приобретению 25% "Учи.ру" Mail.ru Group объявила 8 декабря. Сообщалось, что доля будет выкупаться пропорционально у всех владельцев "Учи.ру", а основатели сервиса останутся акционерами и продолжат развивать платформу.

Сумма сделки составляет 3,75 млрд рублей, она также предполагает возможность доведения доли до контрольной через опцион.

Помимо Mail.ru Group, об инвестициях в "Учи.ру" объявили РФПИ и РКИФ, которые получат миноритарную долю в проекте.

"Учи.ру" - созданная в 2012 году платформа школьного образования. Сервис развивает свои проекты в России и за рубежом (США, Канада, Индонезия, Вьетнам и другие).

В 2019 году выручка ООО "Учи.ру" составила 982 млн рублей, чистая прибыль - 295,7 млн рублей.

Совладельцами "Учи.ру" являются 9 человек, после сделки с Mail.ru Group доли распределены следующим образом: бывший президент Merlion Алексей Сонк владеет 17,73% проекта, основатели сервиса Иван Коломоец и Евгений Милютин - по 13,67% и 11,39%, соответственно. Кроме них сервисом владеют Владимир Зубрилин (12,09%), Андрей Суздальцев (10,68%), Юрий Вировец (1,86%), Екатерина Каширская (4,85%), Екатерина Зотова (2,12%) и Евгений Воронцов (0,6%).