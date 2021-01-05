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Trafigura привлекла в банках $7 млрд на покупку доли в "Восток Ойле"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Банки предоставили структуре швейцарского трейдера Trafigura 5,775 млрд евро ($7 млрд) на покупку у "Роснефти" доли в арктическом проекте "Восток Ойл".

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сингапурское раскрытие информации, организатором финансирования выступил Московский кредитный банк (МКБ), кредитное соглашение было подписано в декабре.

В конце декабря Trafigura объявила о завершении сделки по приобретению у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле". Сумма сделки не раскрывалась, Trafigura лишь сообщала, что она "финансируется в основном за счет долгосрочного долгового финансирования". Непосредственным владельцем пакета стала сингапурская CB Enterprises Pte.

По данным источников Bloomberg, кредит обеспечен долей в "Восток Ойле". Действительно, по данным ЕГРЮЛ, доля CB Enterprises Pte в "Восток Ойле" заложена в МКБ.

В МКБ от комментариев отказались.

Помимо заемных средств Trafigura вложила в покупку пакета небольшой объем собственных, добавляет источник Bloomberg. Таким образом в общей сложности 10% "Восток Ойла" обошлись трейдеру более чем в $7 млрд, что сопоставимо с балансовой стоимостью самой Trafigura. А вся компания "Восток Ойл" была таким образом оценена в $70 млрд - по верхней границе оценок большинства аналитиков и больше рыночной капитализации "Роснефти".

В "Восток Ойл" вошли активы "Роснефти" в Красноярском крае и ЯНАО, в том числе Западно-Иркинский участок, который станет флагманским для "Восток Ойла", несколько месторождений Ванкорского кластера. Одним из основных активов "Восток Ойла" также может стать Пайяхское месторождение. Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн.

МКБ, основным владельцем которого является концерн "Россиум" Романа Авдеева, по итогам третьего квартала 2020 года с активами почти 3 трлн рублей занял 6-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Trafigura Роснефть Восток Ойл

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