Управлять российскими активами Petropavlovsk будет "Атлас Майнинг"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Управлять российскими активами Petropavlovsk будет новая компания - "Атлас Майнинг", сообщил "Интерфаксу" источник в золотодобытчике.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", гендиректором "Атлас Майнинг" назначен новый CEO Petropavlovsk Денис Александров, компания зарегистрирована в конце ноября.

До сих пор управляющей компанией была одноименная УК "Петропавловск". Сейчас в ней сложилось настоящее двоевластие: согласно ЕГРЮЛ, гендиректором остается Сергей Ермоленко, но на рассмотрении Амурского арбитража находится иск нового гендиректора Владимира Кузнецова о передаче документов.

Местное издание Amur.Life сообщило в среду, что речь может идти о смене названия Petropavlovsk, но это "Интерфаксу" опровергли в самой компании. Впрочем, свое название Petropavlovsk получил в честь основателей – Павла Масловского и Питера Хамбро, оба сейчас в компании не работают. Более того, Масловский арестован по обвинению в растрате.

"Атлас" – символичное для Александрова слово. В компании Highland Gold, которой он руководил до перехода в Petropavlovsk, так называлась операционная система, объединяющая активы (А), технологии (Т) и людей (Л) для достижения силы (С).

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей чуть более 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.