Основатель Petropavlovsk не признал вину в хищении почти 100 млн руб.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Основатель и бывший генеральный директор компании Petropavlovsk Павел Масловский, обвиняемый в хищении более 95 млн рублей, не признает вину, заявил "Интерфаксу" его адвокат Сергей Панченко.

"Мой подзащитный вины не признает", - сказал Панченко агентству в пятницу.

По его словам, защита обжалует решение суда, по которому Масловскому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Масловскому предъявили обвинение в присвоении денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). В пятницу Тверской суд Москва по ходатайству следствия арестовал его на два месяца.

В МВД РФ заявили, что в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов "акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи". Сумма ущерба, по версии следствия, составила более 95 млн руб.

Как сообщалось, накануне в офисе принадлежащего Petropavlovsk Покровского рудника прошел обыск.