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Арестованного основателя Petropavlovsk перевели в "Кремлевский централ"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Основатель и бывший генеральный директор компании Petropavlovsk Павел Масловский, обвиняемый в хищении более 95 млн рублей, переведен из следственного изолятора номер 7 УФСИН РФ по Москве в СИЗО 99/1, известное как "Кремлевский централ", сообщил "Интерфаксу" зампредседателя ОНК Москвы Богдан Эберт.

"Масловский в настоящее время содержится в карантине СИЗО 99/1, жалоб на состояние здоровья или на условия содержания у него нет", - сказал он в субботу.

По словам представителя ОНК, Масловский пока содержится в камере один, чувствует себя хорошо, читает книги, в том числе Николая Гумилева.

В ходе карантина Масловскому проведут медобследование на предмет выявления хронических заболеваний, также с ним побеседует психолог. После этого он будет переведен в общую камеру.

Масловскому предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

25 декабря Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил его под арест на два месяца. 26 декабря он был переведен из изолятора временного содержания в СИЗО-7 Москвы.

В МВД РФ заявили, что в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов "акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи". Сумма ущерба, по версии следствия, составила более 95 млн руб.

Как сообщалось, в офисе принадлежащего Petropavlovsk Покровского рудника ранее прошел обыск.

Свою вину Масловский не признает.

Petropavlovsk Павел Масловский Кремлевский централ ОНК

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