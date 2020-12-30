Арестованного основателя Petropavlovsk отправили на карантин в СИЗО-7

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Основатель и бывший генеральный директор компании Petropavlovsk Павел Масловский, обвиняемый в хищении более 95 млн руб., содержится под стражей в следственном изоляторе номер 7 УФСИН РФ по Москве.

Как сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь столичного ОНК Алексей Мельников, Масловский в настоящее время находится на карантине. В ходе карантина Масловскому проведут медобследование, также с ним побеседует психолог.

Как ожидается, уже в ближайшее время, он будет переведён в общую камеру.

Масловскому предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере. 25 декабря Тверской суд Москвы отправил его под арест на два месяца.

В МВД РФ заявили, что в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов "акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи". Сумма ущерба, по версии следствия, составила более 95 млн руб.

В офисе принадлежащего Petropavlovsk Покровского рудника ранее прошел обыск.