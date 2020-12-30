Petropavlovsk - в новый год со старыми обидами. Обзор

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Конфликт в одном из крупнейших российских золотодобытчиков Petropavlovsk, вспыхнувший летом, к концу года разгорелся с новой силой. Основатель и бывший гендиректор компании Павел Масловский, скорее всего, встретит Новый год в СИЗО, Максиму Мещерякову, занимавшему пост CEO в августе-ноябре, повезло больше - в его уголовном деле до этого не дошло. "Органы власти" рудников Petropavlovsk остаются в подвешенном состоянии, в управляющей компании натуральное двоевластие. Фоном всему этому служат провокационные публикации в СМИ, бросающие тень на репутацию всех участников конфликта. А инвесторы, аналитики и сторонние наблюдатели просто пытаются понять, как в классическом новогоднем мультфильме: что же где находится и, главное, когда все это кончится.

Военно-корпоративные маневры

В феврале группа "Южуралзолото" (ЮГК), подконтрольная семье депутата заксобрания Челябинской области Константина Струкова, купила долю в Petropavlovsk и стала его крупнейшим акционером (текущая доля около 24%).

Сначала все шло гладко: Струков и Масловский, возглавлявший на тот момент Petropavlovsk, обменивались любезностями в пресс-релизах, и вскоре на рынке стали говорить о возможности слияния двух компаний. Скандал разразился на собрании акционеров, когда ЮГК и еще несколько достаточно крупных акционеров своими голосами перекроили совет директоров. Место в совете, а заодно и пост CEO потерял Масловский.

Prosperity, второй крупнейший акционер Petropavlovsk, пытавшийся еще какое-то время вернуть Масловского, а также отстраненный совет директоров, подали жалобы в британскую Комиссию по слияниям и поглощениям. Они попросили расследовать действия ЮГК и других акционеров, проголосовавших на собрании аналогично, на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок. По мнению заявителей, в золотодобытчике образовалась так называемая группа сговора, совместно контролирующая свыше 30% и пытающаяся фактически завладеть компанией без выставления официальной оферты или уплаты премии за контроль. Решения комиссии на этот счет пока нет.

Также процедура покупки "Южуралзолотом" доли в Petropavlovsk стала предметом жалобы в ФАС России, хотя, как заявили в ЮГК, ранее сделка проходила проверку и нарушений выявлено не было. ФАС решения по жалобе также пока не приняла.

"Отсутствие кооперации"

В августе на пост временного CEO Petropavlovsk был назначен Максим Мещеряков. Он сразу вызвал критику у некоторых сотрудников, о его "категорическом неприятии" заявил профсоюз принадлежащего Petropavlovsk Покровского рудника (именно этот рудник стал главным оплотом сопротивления новому руководству группы). Также руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk поставили под сомнение компетенции и независимость Мещерякова, в частности отмечая его аффилированность с Bonum Capital, крупным миноритарием Petropavlovsk.

События перешли в новую плоскость в конце августа: охрана не пустила Мещерякова в московский офис Покровского рудника, тогда он и его спутники прошли силой - сотрудники офиса назвали это "захватом". На место инцидента приезжал наряд Росгвардии. Результат событий - разгром в офисе, уничтоженная информация и похищенные сушки, ответственность за это стороны до сих пор перекладывают друг на друга.

Совет директоров Petropavlovsk мягко назвал все это "отсутствием кооперации" со стороны сотрудников.

А вот Следственный комитет шутить не стал и возбудил уголовное дело. Мещеряков подозревается в самоуправстве и причинении ущерба Покровскому руднику на сумму, превышающую 450 тыс. рублей. По версии следствия, Мещеряков и его компаньоны, "проявляя явное неуважение к обществу, грубо нарушая общественный порядок", или даже применяя физическую силу и высказывая угрозы применения насилия, проникли в здание и взяли его под свое управление.

Квартирный вопрос

В начале декабря пост CEO Petropavlovsk занял новый менеджер - Денис Александров из Highland Gold. На какое-то время показалось, что его опыт и репутация в отрасли помогут разрешить управленческий конфликт в Petropavlovsk. Однако к Новому году события понеслись как снежный ком.

В канун католического Рождества следственные органы пришли с обысками в московский и благовещенский офисы Покровского рудника, а на следующее утро стало известно, что Масловский задержан по обвинению в растрате. В тот же день суд санкционировал его арест на два месяца.

В МВД заявили, что в уголовном деле идет речь о хищении в 2018 году финансовых активов "акционерного общества, работающего в сфере золотодобычи". Сумма ущерба, по версии следствия, составила более 95 млн рублей.

По данным источника в структурах компании, дело может касаться купли-продажи офисного здания Покровского рудника в центре Благовещенска (Ленина, 140/1) с земельным участком. Стоимость сделки в 2018 году составила 218 млн рублей.

В Покровском руднике подчеркивают, что считают цену рыночной, полностью соответствующей расценкам на рынке недвижимости в Благовещенске, и напоминают, что после этого компания проходила международный ежегодный аудит, в рамках которого все сделки проверялись. "Следствие, в свою очередь, не приводит никакого обоснования, никаких расчетов и оценок, на основании которых они считают, что стоимость сделки была завышена, и почему справедливая цена была на 95 млн ниже", - отмечают в Покровском руднике.

По данным ЕГРН, право собственности на офисное здание в Благовещенске и участок под ним перешло к Покровскому руднику в феврале 2019 года по договору купли-продажи. До этого и зданием, и участком владел лично Масловский.

Согласно публичным данным, кадастровая стоимость здания площадью 2,2 тыс. кв. м составляет почти 80 млн рублей, участка площадью 716 кв. м - около 5 млн рублей. При этом из данных сайта ЦИАН следует, что сейчас на Ленина офисные здания продаются по 90-100 тыс. рублей за кв. м, что подразумевает оценку здания Покровского рудника в 200-220 млн рублей.

Масловский - экс-сенатор, один из основателей Petropavlovsk. Компания даже названа в честь него и его партнера Питера Хамбро. Масловский также много лет возглавлял Petropavlovsk. Первый перерыв он сделал в 2011-2014 годах - на работу в Совете Федерации, и в этот период оставался почетным президентом компании. Второй - в 2017-2018 годах, когда в Petropavlovsk в очередной раз "власть переменилась".

Непосредственно в день ареста Масловскому исполнилось 64 года.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович поговорила с Масловским на следующий день после ареста. В изоляторе на Петровке, сообщила она, его поместили в камеру с двумя обвиняемыми в убийстве. Правозащитники потребовали расселить их в срочном порядке. "Масловский пока сидит без передачки, вещей никаких нет, зубную щетку выдали. До сих пор не передали его адвокату список необходимых лекарств, мы потребовали сделать это срочно. Состояние здоровья у Масловского относительно нормальное", - сообщила Литвинович в субботу. В тот же день, как сообщил позднее ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, Масловского перевели из изолятора временного содержания в СИЗО-7 Москвы, и в настоящее время он находится на карантине. В ходе карантина Масловскому проведут медобследование, также с ним побеседует психолог. Как ожидается, уже в ближайшее время он будет переведен в общую камеру.

Где? В Тыгде!

"Отсутствие кооперации" в Petropavlovsk нашло отражение и в судебной плоскости: глава Покровского рудника и управляющей компании "Петропавловск" Сергей Ермоленко подал несколько исков с целью предотвратить смену органов управления российских структур. Иногда аргументация была "на грани фола", в числе прочего под сомнение был поставлен сам факт существования группы компаний Petropavlovsk, и, опосредованно, в целом право иностранного юрлица влиять на корпоративные процессы в российских "дочках".

Процесс растянулся на несколько месяцев, и до сих пор ни в одном из рудников управление не сменилось. По Албынскому руднику вообще продолжают действовать обеспечительные меры в виде запрета на внесение изменений в ЕГРЮЛ и учредительные документы.

Собрание акционеров ключевого Покровского рудника назначено на 12 января. Petropavlovsk владеет свыше 99% этого рудника (примерно 19% напрямую и 80% - через британскую Eponymousco), но добиваться проведения собрания акционерам пришлось через суд. Предполагается, что на голосование будут вынесены вопросы, связанные со сменой совета директоров, который потом, в свою очередь, сможет назначить нового гендиректора. Правда, сначала представитель Petropavlovsk, прибывший по месту регистрации Покровского рудника в село Тыгда Амурской области, ознакомиться с материалами к собранию не смог. Инцидент чуть не привел к очередному обращению в органы, однако вскоре все же был исчерпан.

Управлять российскими активами Petropavlovsk вообще, как ожидается, будет новая компания - "Атлас Майнинг", в которой гендиректором является новый CEO Petropavlovsk Денис Александров. Возможно, передать управляющие функции новой компании оказалось проще, чем устранить двоевластие в одноименной УК "Петропавловск": согласно ЕГРЮЛ, ее гендиректором остается Ермоленко, но на рассмотрении Амурского арбитража находится иск нового гендиректора Владимира Кузнецова о передаче документов.

Золото на первом месте

Котировки Petropavlovsk за 2020 год выросли на Лондонской бирже в 2,4 раза. Причем пиковых значений они достигли в июле, когда корпоративный конфликт уже был налицо, хотя с тех пор и просели примерно на 20%.

В день ареста Масловского торги шли лишь на Московской бирже и по итогам дня Petropavlovsk потерял менее 1%, что однозначно не является из ряда вон выходящей динамикой для компании. То есть в целом инвесторы достаточно сдержанно реагируют на перипетии в Petropavlovsk.

"Уголовное дело против Масловского, владеющего на данный момент лишь мизерной долей в Petropavlovsk (0,01% - ИФ), может не влиять на оценку, если компания продемонстрирует нормальные показатели в 2021 году. Но увидим мы это только ближе ко II-III кварталам", - считает аналитик БКС Артем Багдасарян.

"Инвесторов в конечном итоге волнуют, если речь идет о производстве золота, производственные и финансовые показатели компании и то, насколько менеджмент придерживается плана по ним", - добавляет Борис Синицын из "ВТБ Капитала".

Прогноз на 2020 год Petropavlovsk еще в октябре снизил в среднем на 13%, до 560-600 тыс. унций золота с учетом переработки стороннего концентрата, и на 9%, до 395-415 тыс. унций - из собственного сырья. При этом компания увеличила прогноз затрат и capex и решила отложить полный запуск флотационной фабрики на Пионере с IV квартала 2020 года до II квартала 2021 года.

Petropavlovsk снижение прогноза по производству объяснил более низкими, чем ожидалось, содержаниями золота, прежде всего в стороннем сырье, а также логистическими проблемами, связанными с COVID-19, которые повлияли на поставки покупного концентрата. Хотя в глазах некоторых инвесторов на производственные показатели все же влияет корпоративный конфликт.

"Конфликт, затрагивающий большую часть управленческой команды, конечно, отнимает временные ресурсы у менеджмента и финансовые ресурсы у компании (так как появляются дополнительные юридические расходы). Частично конфликт мог повлиять на задержку с запуском фабрики на Пионере, помимо прочих факторов", - отмечает Синицын.

В III квартале Petropavlovsk сократил продажи на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 121 тыс. унций золота. Примечательно, что компания при этом не раскрыла операционные показатели, хотя традиционно Petropavlovsk по итогам квартала публикует данные по объемам добычи и переработки руды, содержаниям, производству золота в Доре, а также делает краткий обзор ESG-метрик.

Также в октябре Petropavlovsk признал проблемы с поступлением денежных средств от российских "дочек" на фоне конфликта в компании.

Какие новые повороты ждут Petropavlovsk и его инвесторов в 2021 году, трудно даже предположить. Как сказал один из пользователей на форуме частных инвесторов: "После покупки акций Petropavlovsk перестал смотреть сериалы".