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Сбербанк купит аудиостриминговый сервис Muzlab

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что подписал обязывающие документы о приобретении 100% аудиостримингового сервиса Muzlab (ООО "Центр рекламных коммуникаций и технологий", ЦРКТ).

В банке рассчитывают максимально интегрировать Muzlab в "СберЗвук" и экосистему Сбера.

"В итоге на российском рынке появится новый уникальный игрок, обладающий B2C- и B2B-стриминговыми продуктами с взаимодополняющими интеграциями между ними", - отмечает кредитная организация.

Muzlab - российский стриминговый сервис, позволяющий проигрывать музыку в общественных местах. Он дает возможность создавать плейлисты автоматически (самостоятельно или с помощью музыкальных редакторов) и программировать музыкальные потоки. Сервис представлен в 300 городах и населенных пунктах России, а также в четырех зарубежных странах.

Muzlab Сбербанк СберЗвук ЦРКТ

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