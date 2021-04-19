Сбербанк купит аудиостриминговый сервис Muzlab

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что подписал обязывающие документы о приобретении 100% аудиостримингового сервиса Muzlab (ООО "Центр рекламных коммуникаций и технологий", ЦРКТ).

В банке рассчитывают максимально интегрировать Muzlab в "СберЗвук" и экосистему Сбера.

"В итоге на российском рынке появится новый уникальный игрок, обладающий B2C- и B2B-стриминговыми продуктами с взаимодополняющими интеграциями между ними", - отмечает кредитная организация.

Muzlab - российский стриминговый сервис, позволяющий проигрывать музыку в общественных местах. Он дает возможность создавать плейлисты автоматически (самостоятельно или с помощью музыкальных редакторов) и программировать музыкальные потоки. Сервис представлен в 300 городах и населенных пунктах России, а также в четырех зарубежных странах.