Ozon выплатит Сбербанку 1 млрд рублей за разрыв соглашения

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ozon обязался выплатить Сбербанку 1 млрд рублей за выход из заключенного в начале лета соглашения. Об этом говорится в обновленной версии проспекта Ozon Holdings, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

В первой версии проспекта к IPO указывалось, что Сбербанк уведомил Ozon о необходимости выплатить компенсацию за разрыв соглашения в полном объеме, либо предоставить обоснование того, что компания выполнила условия договора. Ozon в свою очередь отмечал, что не считает себя должным выплачивать какие-либо средства, и направил необходимые объяснения Сбербанку. Также Ozon предупреждал, что, если банк продолжит требовать платы за расторжение договора и стороны не смогут мирно урегулировать данный вопрос, сумму выплаты придется определять через суд.

На прошлой неделе, 12 ноября, банк и ритейлер заключили мировое соглашение, которое предусматривает отказ от всех условий договора, а также отсутствие каких-либо внедоговорных претензий. Есть ли в мировом соглашении пункт о выплате break-up fee – стороны тогда не комментировали, эта информация раскрыта только сейчас.

"Хотя мы и Сбербанк не признали никаких нарушений, мы договорились в рамках мирового соглашения выплатить Сбербанку 1 млрд рублей", - говорится в обновленном проспекте.

Плохо старались?

До сих пор о соглашении со Сбербанком, помимо предусмотренного его параметрами break-up fee, было известно лишь, что оно расторгнуто 4 сентября текущего года. В обновленном проспекте впервые сказано, когда стороны его заключили – в июне 2020 года, то есть просуществовало соглашение всего порядка двух-трех месяцев.

Как раз в конце июня владелец "Системы" Владимир Евтушенков рассказывал журналистам об интересе к Ozon статусных иностранных инвесторов, таких как Amazon и Softbank, а переговоры со Сбербанком, о которых тогда было известно только со слов анонимных источников, комментировал так, не подтверждая и не опровергая сам факт их ведения: "Если (Сбербанк - ИФ) захочет и будет сильно стараться – то сможет (войти в капитал Ozon - ИФ)".

Параметров самой несостоявшейся сделки со Сбербанком Ozon по-прежнему не раскрывает. Таким образом, не известно, предусматривало ли соглашение продажу акций компании Сбербанку как альтернативу IPO, или более сложную структуру.

О том, что акционеры Ozon в итоге сделали выбор в пользу IPO на Nasdaq, стало известно в конце сентября. В ночь на среду по московскому времени компания раскрыла предварительные параметры сделки. Ozon планирует разместить 30 млн американских депозитарных расписок по цене в диапазоне от $22,5 до $27,5 за бумагу. Кроме того, организаторы IPO получат опцион на приобретение еще до 4,5 млн ADS Ozon по цене размещения, а акционеры компании Baring Vostok и ПАО АФК "Система" могут в рамках размещения приобрести акции компании по цене размещения в ходе IPO на сумму $67,5 млн каждый.

Исходя из данных параметров, компания может привлечь от $675 до $825 млн без учета опциона андеррайтеров и от $776,25 млн до $948,75 млн – при условии его полной реализации. Эти суммы не учитывают расходы на проведение IPO и комиссии андеррайтеров.