Падение цен на сахар в РФ замедлилось, макароны продолжили дорожать

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Падение потребительских цен на сахар и подсолнечное масло в РФ замедлилось. Макароны, рост цен на которые, наряду с сахаром и подсолнечным маслом, также вызвал возмущение президента РФ, продолжают дорожать.

Как сообщил Росстат, за неделю с 22 по 28 декабря сахар-песок подешевел на 1,8%, подсолнечное масло - на 0,7%. Неделей ранее падение составило 3,2% и 1% соответственно.

Росстат уточнил, что в 34 регионах сахар подешевел на 0,1-1,5%, в 28 - на 1,6-2,9%, в 11 - на 3,2-5,4%. В то же время в 5 регионах цены выросли на 0,1-1,7%, в семи - не изменились.

Цены на подсолнечное масло в 34 регионах снизились на 0,1-1,4%, в 19 - на 1,5-4,9%. В семи регионах цены не изменились. Вместе с тем в 25 регионах цены на масло выросли на 0,1-5,2%.

Цены на сахар и подсолнечное масло регулируются соглашениями между ритейлерами и производителями. Они предусматривают предельный уровень в опте и рознице. Оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за кг, розничная - 46 рублей, на подсолнечное масло - 95 и 110 рублей соответственно. Эти цены будут действовать в течение первого квартала 2021 года.

В то же время макаронные изделия продолжают дорожать, причем ускоренными темпами. За неделю цена на макароны повысилась на 0,6% против 0,3% неделей ранее. Вермишель подорожала на 0,4% против 0,3% соответственно.

Росстат также сообщил, что с 22 по 28 декабря на продовольственном рынке в наибольшей степени подорожали яйца - на 2,3%. В 46 регионах цены повысились на 0,1-2,3%, в 25 - на 2,5-4,4%, в семи - на 4,5-13,9%. На Камчатке, Сахалине и Чукотке цены не изменились. В 4 регионах - снизились на 0,3-2,2%.

Цены на плодоовощную продукцию повысились в среднем на 2,2%. В максимальной степени подорожали огурцы - на 6,3% и помидоры - на 6,2%. В минимальной - яблоки (на 0,6%).

Среди других продуктов питания выросли цены на курятину - на 0,9%, свинину, мороженую рыбу, пшеничную муку - на 0,4%, говядину и шоколадные конфеты - на 0,3%, мясные консервы, маргарин, сметану, жирный творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов - на 0,2%. Цены на черный рис снизились на 0,2%.

На рынке крупы отмечен рост цен на гречку - на 0,3%. Рис подешевел на 0,2%, пшено - на 0,1%.