Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

Минтай на Дальнем Востоке подешевел из-за ограничений, введенных КНР

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке, где с начала года идет охотоморская минтаевая путина, падают из-за проблем со сбытом рыбы, в том числе из-за ограничений, введенных в конце прошлого года Китаем, сообщает Росрыболовство.

Так, с 11 по 17 января цены на минтай снизились на 6,5%, до 72 рублей за 1 кг, на сельдь - на 4,4%, до 65 рублей за 1 кг. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Китай в рамках карантинных мер против COVID-19 закрыл порты, через которые в страну ввозилась, в том числе, и рыба из России. Это осложнило обстановку в рыбной отрасли Дальнего Востока, поскольку до 70% рыбы, добываемой в ходе охотоморской путины, экспортировалось на китайский рынок.

В РоссииТрутнев попросил Китай возобновить прием российской рыбыЧитать подробнее

По данным Росрыболовства, с 1 января по 10 апреля 2021 года планируется добыть свыше 915 тыс. тонн минтая и произвести более 570 тыс. тонн рыбопродукции.

В центральных регионах под влиянием цен в районах промысла минтай подешевел на 2,1%, до 93 рублей за 1 кг. Цены на другие виды мороженой рыбы, за исключением скумбрии, которая подорожала на 1,3%, до 157 рублей за 1 кг, не изменились.

Ведомство также сообщило, что в северо-западных регионах в условиях ожидания возобновления экспортного спроса цены на треску повысились на 1%, до 200 рублей за 1 кг, на пикшу - на 1,5%, до 135 рублей. Атлантическая скумбрия подорожала на 3,6%, до 145 рублей за 1 кг, сельдь - на 3,9%, до 80 рублей, это связано с ростом спроса на внутреннем рынке и удорожанием аналогичной импортной рыбы, поясняет Росрыболовство.

Розничные цены на рыбу растут. С 1 по 11 января мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,4%.

Дальний Восток Китай Росрыболовство

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Авиакомпании РФ сократили перевозки в 2020 году на 46%

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию

Fiat Chrysler и Peugeot закрыли сделку по слиянию

Двадцатидолларовая банкнота с наклейкой от банана выставлена на торги

Экономический кризис

Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого

Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"

Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока 2"

Таможенная подкомиссия одобрила повышение пошлины на экспорт пшеницы

Таможенная подкомиссия одобрила повышение пошлины на экспорт пшеницы

Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96%

США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"

США включили Xiaomi и еще 8 компаний КНР в "черный список"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');