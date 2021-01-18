Минтай на Дальнем Востоке подешевел из-за ограничений, введенных КНР

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке, где с начала года идет охотоморская минтаевая путина, падают из-за проблем со сбытом рыбы, в том числе из-за ограничений, введенных в конце прошлого года Китаем, сообщает Росрыболовство.

Так, с 11 по 17 января цены на минтай снизились на 6,5%, до 72 рублей за 1 кг, на сельдь - на 4,4%, до 65 рублей за 1 кг. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Китай в рамках карантинных мер против COVID-19 закрыл порты, через которые в страну ввозилась, в том числе, и рыба из России. Это осложнило обстановку в рыбной отрасли Дальнего Востока, поскольку до 70% рыбы, добываемой в ходе охотоморской путины, экспортировалось на китайский рынок.

По данным Росрыболовства, с 1 января по 10 апреля 2021 года планируется добыть свыше 915 тыс. тонн минтая и произвести более 570 тыс. тонн рыбопродукции.

В центральных регионах под влиянием цен в районах промысла минтай подешевел на 2,1%, до 93 рублей за 1 кг. Цены на другие виды мороженой рыбы, за исключением скумбрии, которая подорожала на 1,3%, до 157 рублей за 1 кг, не изменились.

Ведомство также сообщило, что в северо-западных регионах в условиях ожидания возобновления экспортного спроса цены на треску повысились на 1%, до 200 рублей за 1 кг, на пикшу - на 1,5%, до 135 рублей. Атлантическая скумбрия подорожала на 3,6%, до 145 рублей за 1 кг, сельдь - на 3,9%, до 80 рублей, это связано с ростом спроса на внутреннем рынке и удорожанием аналогичной импортной рыбы, поясняет Росрыболовство.

Розничные цены на рыбу растут. С 1 по 11 января мороженая неразделанная рыба подорожала на 0,4%.