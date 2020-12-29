Трутнев попросил Китай возобновить прием российской рыбы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев просит китайскую сторону возобновить прием российской рыбы.

Как сообщает пресс-служба полпреда в ДФО, соответствующее письмо направлено на имя заместителя премьера Госсовета КНР, сопредседателя российско-китайской межправкомиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и северо-востока КНР Ху Чуньхуа.

Трутнев отметил важность противоэпидемиологических мероприятий, проводимых китайской стороной в пунктах пропуска через государственную границу. Вместе с этим он выразил озабоченность в связи с закрытием морских портов, главным образом портов Далянь и Циндао, для приемки российской рыбы.

"Российская сторона просит принять меры по возобновлению приема российской рыбной продукции в портах КНР", - сообщается в пресс-релизе. Трутнев заверил китайских коллег, что РФ примет исчерпывающие меры для недопущения случаев трансграничного распространения инфекции экипажами судов или экспортируемой продукцией.

Ранее КНР ограничила количество транспортных средств, проезжающих через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на российско-китайской границе.

Как сообщалось, Китай в рамках карантинных мер против COVID-19 закрыл порты, через которые ввозилась рыба из России.

Как считают представители отрасли, из-за этого российские рыбаки могут столкнуться с существенными проблемами в январе 2021 года. Тогда стартует новый сезон добычи минтая в Охотском море. За первые три месяца объем вылова ожидается на уровне 1,2 млн тонн, из которых на внутренний рынок поставляется только до 280 тыс. тонн.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору в ближайшее время решить проблему с поставками рыбы в КНР.