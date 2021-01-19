Рокетбанк окончательно закрылся

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рокетбанк сообщил в соцсетях, что закрывается.

"И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно", - говорится в пресс-релизе.

Его авторы напомнили, что "все началось в 2013-м с идеи сделать банк с человеческим лицом", напомнили о "взлетах и падениях", об акциях, приложениях и полюбившейся клиентам службе поддержки.

Qiwi в марте 2020 года решила свернуть деятельность Рокетбанка, так как не нашла на него подходящего покупателя. Этот процесс планировалось завершить к концу 2020 года.

Бренд, программные и аппаратные средства "Точки" и Рокетбанка Qiwi приобрела у банка "Открытие" в июле 2018 года. Группа в течение первой половины 2019 года рассматривала ряд возможностей по развитию деятельности Рокетбанка как в рамках экосистемы, так и в качестве отдельного проекта.

В августе 2019 года совет директоров Qiwi, тщательно изучив предложенную стратегию и требуемое финансирование, пришел к выводу, что инвестиционный профиль и потребности в финансировании бизнес-плана Рокетбанка несовместимы с риск-аппетитом группы и что возможности для синергии этого бизнеса с основной деятельностью Qiwi ограничены. Поэтому совет директоров поручил руководству изучить возможности частичной или полной продажи банка.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 19,70 млн виртуальных кошельков и более 117 000 терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.