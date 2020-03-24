Qiwi решила свернуть работу Рокетбанка

Группа не нашла на него покупателя

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Компания Qiwi сообщила, что не нашла покупателей на Рокетбанк или долю в нем и решила свернуть его деятельность.

Процесс уже начался. Группа сейчас выбирает наиболее эффективные способы использования активов "дочки", включая пилотирование определенных проектов, ранее разработанных Рокетбанком, в сегменте платежных сервисов Qiwi.

Сворачивая деятельность Рокетбанка, группа намерена прекратить маркетинговые мероприятия (включая отмену программы лояльности), уменьшить число штатных сотрудников и повысить тарифы. Это должно привести к сокращению числа клиентов Рокетбанка и сокращению спектра предлагаемых услуг. В группе рассчитывают, что деятельность банка будет свернута к концу 2020 года, а совокупные чистые потери в этом сегменте в 2020 году не превысят 1,5 млрд рублей.

Qiwi в августе 2017 года провела ряд сделок по приобретению у банка "Открытие" брендов, программных и аппаратных средств "Точки" и Рокетбанка. В июле 2018 года процесс приобретения этих активов был завершен.

В первой половине 2019 года группа рассмотрела ряд стратегических возможностей по развитию деятельности Рокетбанка как в рамках экосистемы, так и в качестве отдельного проекта.

В августе 2019 года совет директоров Qiwi, тщательно изучив предложенную стратегию и требуемое финансирование, пришел к выводу, что инвестиционный профиль и потребности в финансировании бизнес-плана Рокетбанка не совместимы с риск-аппетитом группы и что возможности для синергии этого бизнеса с основной деятельностью Qiwi ограничены. Поэтому совет директоров поручил руководству изучить возможности частичной или полной продажи Рокетбанка.

В связи со сворачиванием операций Рокетбанка группы Qiwi и "Тинькофф" объявили о партнерской акции, в рамках которой клиенты Рокетбанка смогут перейти в экосистему "Тинькофф" с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса.