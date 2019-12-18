Солонин сохранит контроль в Qiwi после перехода на пост главы совета директоров

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Основной владелец Qiwi Сергей Солонин не намерен продавать контрольный пакет группы, может реализовать часть акций в рамках утвержденной ранее программы, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь.

"Речи о продаже контрольного пакета акций не идет и намерений таких нет. Сергей верит в компанию и уверен, что она будет развиваться так же стремительно, как и сейчас. Однако через несколько лет рынок снова кардинально изменится, и для того, чтобы Qiwi была готова к этому, Сергей намерен полностью посвятить свое время долгосрочному стратегическому планированию на перспективу от пяти лет и дальше", - прокомментировал представитель бизнесмена запланированные изменения в руководстве группы.

"Частично акции будут продаваться, но речь идет об акциях формы F-3, которые недавно были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Продажа данных акций осуществляется исключительно по личным причинам", - подчеркнул пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, сколько акций Солонин может продать, его представитель напомнил, что сейчас для потенциальной продажи зарегистрировано 2 млн акций, что составляет 3,2% капитала компании. "В данный момент компании не известно о планах Сергея продавать акции помимо этого пакета. Также Сергей ранее заявлял о своем намерении оставаться контролирующим акционером Qiwi", - отметил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь Солонина также отметил, что его переход с должности гедиректора на пост главы совета директоров не окажет значительного влияния на управление группой. "В последнее время Сергей Солонин уделял основное внимание стратегическому направлению бизнеса. Будучи председателем совета директоров, он будет осуществлять контроль операционной и стратегической направленности, в то же время, учитывая значительную долю в Qiwi, его интересы будут полностью соответствовать интересам всех акционеров", - заявил представитель бизнесмена.

Qiwi ранее сообщила, что генеральным директором компании вместо основного владельца Солонина станет сооснователь группы Борис Ким, Солонин возглавит совет директоров. Изменения вступят в силу с 15 января 2020 года.

Ранее, еще до отъезда Солонина в кругосветное путешествие в августе 2018 года, отмечалось, что он давно не участвует в операционной деятельности Qiwi и сосредоточен преимущественно на вопросах стратегии и долгосрочного развития компании, напомнил представитель бизнесмена. Он подчеркнул, что уход Солонина с поста гендиректора Qiwi напрямую не связан с планами группы по продаже Рокетбанка.

Qiwi в середине августа 2019 года анонсировала продажу Рокетбанка. Совет директоров компании поручил топ-менеджменту изучить возможность частичной или полной продажи Рокетбанка. Солонин в интервью "Интерфаксу" ранее заявил, что не хотел продавать Рокетбанк полностью, рассчитывал оставить долю у группы.

Основным акционером Qiwi является Солонин с 63% голосов. Банк "Открытие" контролирует 11,4% голосов группы. В ноябре 2019 года Qiwi разместила сообщение на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что "Открытие" и Солонин планируют постепенно продать на рынке до 23,4 млн ADS (47,9% акций класса В, или 37,4% капитала группы). Банк может продать весь свой пакет - до 34,2% капитала группы (43,8% акций класса B, или 11,4% голосов), Солонин - до 3,2% капитала (9% голосов исходя из расчета с учетом возможной конвертации акций класса А в акции класса В).