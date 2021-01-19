Спрос на зерно в РФ для производства муки снизился

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Внутренний спрос на зерно в России для производства муки и комбикормов в этом сельхозгоду (начался 1 июля 2020 года) снизился, для выпуска спирта и крахмала – вырос, следует из данных Центра агроаналитики при Минсельхозе.

Так, за пять месяцев (июль-ноябрь 2020 года) для производства муки и крупы было использовано 4,08 млн тонн пшеницы и 255 тыс. тонн ржи, что на 2,4% и 11% меньше, чем годом ранее. В результате было выработано свыше 3,5 млн тонн пшеничной (на 6,6% меньше) и 250,6 тыс. тонн ржаной муки (на 10,8% меньше).

Потребление зерна на комбикорма снизилось на 2,1%, почти до 3,8 млн тонн. В частности, на эти цели было использовано 602,3 тыс. тонн кукурузы (на 2,6% меньше), 2,36 млн тонн пшеницы (на 7,3%). При этом потребление ячменя выросло на 31,6%, до 707,9 тыс. тонн.

Как уточняет Центр, производство комбикормов за этот период достигло исторического максимума, превысив 12,8 млн тонн (на 3,1% больше, чем годом ранее).

Объем переработки зерна на спирт, солод, крахмал достиг 1,87 млн тонн (на 8,4% больше), в том числе пшеницы - 618,8 тыс. тонн (на 14,2% больше), ячменя - 544,6 тыс. тонн (на 15,8% больше), кукурузы - 587,3 тыс. тонн (на 2,1% меньше).

Центр также сообщил, что к 1 декабря 2020 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) достигли трехлетнего максимума, составив 29,4 млн тонн (на 6,3% больше показателя предыдущего года). В том числе запасы пшеницы составили 16,4 млн тонн (на 17,6% больше).